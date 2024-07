Cosenza Calcio, rinforzo in attacco. Preso dal Como il talentuoso 24enne Tommaso Fumagalli

COSENZA – Il Cosenza chiude il prestito (con opzione e contropzione) dell’attaccante Tommaso Fumagalli in arrivo dal Como. L’attaccante classe 2000 era arrivato in riva al lago a gennaio e per la prima volta si cimentava in un campionato di Serie B, dopo essersi messo in mostra nella Giana Erminio prima con la promozione dalla Serie D alla Serie C, poi con un bottino di reti di tutto rispetto proprio nella terza serie: 12 gol in 21 partite che lo avevo reso fino a quel momento il miglior capocannoniere del girone A della Serie C.

Su di lui erano piombate le attenzioni di diverse squadre di Serie B e C tra cui Vicenza, Bari e Como che si è poi assicurato l’attaccante prelevandolo a gennaio. Ma chiuso da Cutrone e Gabrielloni, per Fumagalli la passata stagione ci sono state appena 5 presenze e un assist, ma resta comunque un attaccante di valore e di grande talento, pronto a dimostrare tutto il suo potenziale.