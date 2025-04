Il sogno infranto di un gruppo di giovani infermieri “tra graduatorie bloccate e precarietà infinita”

- Advertisement -

COSENZA – Riceviamo e pubblichiamo la lettera di un gruppo di giovani infermieri andati via da una Calabria che versa in una situazione di grave difficoltà.

“Siamo un gruppo di giovani infermieri andati via dalla Calabria dopo aver vinto un concorso a tempo indeterminato e tanti sacrifici. Scriviamo per esprimere la nostra frustrazione, disillusione e rammarico riguardo la situazione che stiamo per esporre, e per la quale, cerchiamo risposte. È ormai un dato di fatto che la sanità in Calabria verta in una situazione di grave difficoltà, con numerosi posti di lavoro occupati da personale “fantasma” e ambulatori/ strutture che non vengono riattivati, nonostante le necessità evidenti. Era stato indetto da ASP Cosenza con deliberazione n.1193 del 25/11/2020 30 CPS INFERMIERI, come quota di partecipazione sono stati versati 10 euro da ogni partecipante come spese di segreteria eppure questo concorso non è mai stato espletato, in teoria questi soldi andrebbero restituiti se non sono serviti allo svolgimento del suddetto concorso. L‘ultimo concorso pubblico effettuato risale al 2021 (Reggio Calabria), pochi posti messi a bando, graduatoria poi interamente terminata e non solo per Reggio Calabria ma tutte le province. Ci auguriamo che vengano presto indetti nuovi bandi, in quanto rappresenterebbero la via più semplice per un rientro. Nel 2024, finalmente, una piccola speranza: quattro bandi di mobilità per personale infermieristico proveniente da altre regioni. In molti hanno partecipato ai colloqui, investendo tempo, risorse e denaro per gli spostamenti :

– Copertura di 34 posti per i servizi di emergenza territoriale – 118 avviso di mobilità protocollo n 121111 del 3/11/2023; graduatoria pubblicata sull’albo online il 14/05/2024 (protocollo 1067) con successiva rettifica con Deliberazione 1247 del 31 maggio 2024. -Mobilità per 11 posti di infermiere – ASP Crotone, graduatoria pubblicata sul B.U.R. Calabria n. 103 del 20/05/2024 e scaduta il 19/06/2024. -Avviso di mobilità regionale ed extraregionale per la copertura di 18 posti di Infermiere – Area dei professionisti della Salute e dei funzionari, di cui n 9 posti riservati ai dipendenti già in posizione di comando o in assegnazione provvisoria presso questa Asp Prot. N. 256762 Del 7.02.2024.

-AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA PER TITOLI E COLLOQUIO PER LA COPERTURA DI N° 26 POSTI DI Infermiere Reggio Calabria -Avviso di mobilità volontaria regionale ed interregionale, (Vibo Valentia) compartimentale ed intercompartimentale, per titoli ed eventuale colloquio per la copertura dei posti/profili vari autorizzati per l’anno 2022 con DCA n.150/2022 e di cui alla delibera del commissario straordinario N.1530/cs del 16 Ottobre 2022, per la copertura di Infermieri Area dei professionisti della salute e dei funzionari. La graduatoria degli ammessi a questo avviso non è mai stata pubblicata, dagli uffici hanno risposto che in quel periodo è stato stabilizzato personale precario. Come mai nella situazione critica in cui versa la Calabria, con graduatorie di mobilità già disponibili, ci si limita a chiamare pochi vincitori contrariamente ai numeri assunti a tempo determinato? Come mai poco tempo fa, con graduatorie di mobilità attive e con professionisti già formati e pronti a rientrare, viene ripreso dopo 3 anni un avviso pubblico risalente al 14-10-2021 con Deliberazione commissario straordinario n 136 del 21-3-24? (oggetto: avviso pubblico per soli titoli perla formulazione di una graduatoria da utilizzare per il conferimento di incarichi temporanei, della durata di dodici mesi e/o disostituzioni di infermiere – presa atto graduatoria di merito).

Perché in concomitanza dell’avviso di Mobilità indetto per Copertura di 34 posti per i servizi di emergenza territoriale – 118 avviso di mobilità protocollo n 121111 del 3/11/2023 viene indetto anche un ‘’ Avviso pubblico, per soli titoli per il conferimento di incarichi a tempo determinato per personale del profilo di Infermiere – per le esigenze relative all’emergenza-urgenza area extraospedaliera 118 delle Aziende del SSR dellaRegione Calabria. Con Deliberazione n° 9 0 0 del 18 APR. 2024’? Quest’ultima graduatoria a TEMPO DETERMINATO è ATTUALMENTE attiva, mentre ci è stato risposto telefonicamente in Febbraio 2025, dall’ufficio risorse umane di Cz-Cs, che le graduatorie di Mobilità sono attualmente chiuse.

Nonostante l’enorme aspettativa che si era creata, di un ritorno a casa, la situazione si è rivelata deludente. Recentemente è stato pubblicato, in data 27/03/25, un nuovo ‘AVVISO FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’IMMISSIONE IN RUOLO DI N. 22 INFERMIERI – AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI E DI N. 24 DIRIGENTI MEDICI PER LA DISCIPLINA DI MEDICINA D’EMERGENZA URGENZA, ASSEGNATI ALL’ASP DI CATANZARO EX D.C.A. N. 126 DEL 11/05/2023’, con il seguente chiarimento: l’avviso in oggetto, prot. n. 41711 del 26/03/2025, è riservato esclusivamente agli Infermieri e ai Dirigenti Medici già assunti a tempo indeterminato, contrattualizzati dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza e assegnati a questa Azienda per prestare servizio nell’Area dell’Emergenza Urgenza extra ospedaliera. Perché continuano ad esser pubblicati avvisi nuovi per personale a tempo determinato o far trasferire il personale da un punto all’altro della Calabria creando comunque disagi e posti vacanti? Perché le graduatorie dell’anno 2024 sono ferme? Continuiamo a porci mille domande e ricevere zero riposte, ad investire tempo, energie e soldi, sperando in un rientro a casa. Non riusciamo a spiegarci come sia possibile che non ci sia spazio per noi giovani e perché non si preferisca assumere giovani motivati, che potrebbero garantire una continuità assistenziale di qualità, contribuendo al miglioramento e alla crescita del sistema sanitario della nostra regione.

Vorremmo che qualcuno venisse a conoscenza della situazione attuale in cui versa la Regione e che quest’ultima venisse presa in considerazione, nella speranza che possa portare ad una riflessione seria”.