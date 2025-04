Giovane pilota cosentino Ermanno Quintieri pronto al debutto nel campionato “Porsche Sprint Challenge Suisse”

- Advertisement -

COSENZA – Ermanno Quintieri, giovane pilota cosentino, è pronto a debuttare nel campionato “Porsche Sprint Challenge Suisse”: correrà con il team Omnia Racing a bordo della Porsche 992 GT3 Cup. Con la sua grande passione per la velocità e un talento innato, Quintieri è rappresentante di una nuova generazione di professionisti che stanno emergendo nel panorama motoristico italiano.

Nato e cresciuto a Cosenza, Ermanno ha sempre avuto un amore profondo per le auto e le corse. Sin da piccolo, ha lavorato sodo per diventare un pilota professionista, e grazie alla sua determinazione, il cammino prosegue.

Dalle piste di kart alla “Porsche Sprint Challenge Suisse””, il talento calabrese si appresta a gareggiare in uno dei campionati più prestigiosi e competitivi del motorsport per mettersi alla prova contro alcuni dei migliori piloti in circolazione. Il 27 marzo scorso a Milano, nel centro Porsche, è stata presentata ufficialmente l’auto sulla quale Quintieri salirà per gareggiare in questa stagione. La macchina, prossimamente, potrebbe essere ospitata a Cosenza per consentire a tutti gli appassionati di vedere da vicino la vettura con la quale gareggerà Ermanno.

Il calendario delle gare

Il primo appuntamento è per il 10-11 Aprile all’Autodromo International do Algarve / Portimão PMCS per le prove libere. Il 12 Aprile, invece, è previsto il doppio sprint che anticipa la gara ufficiale. A Giugno, sarà il circuito “Enzo Ferrati” di Imola ad ospitare le gare, il campionato poi proseguirà con gli impegni all’Autodromo nazionale di Monza (luglio), all’autodromo internazionale del Mugello (settembre) e infine al World Circuit Marco Simoncelli / Misano (ottobre).