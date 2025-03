Ginnastica artistica, l’atleta cosentino Paolo Miceli realizza il suo sogno: promosso in serie A1

- Advertisement -

COSENZA – Il sogno è diventato realtà. Paolo Miceli dell’Asd Kodokan 1973, ha ottenuto la promozione nel campionato di serie A1 di ginnastica artistica maschile, ai nazionali di serie A2 che si sono svolti a Desio in Lombardia. L’atleta cosentino ha gareggiato, in prestito, con la società Pro Patria Bustese e le sue performance hanno consentito ai lombardi, il salto di categoria, nell’Olimpo della ginnastica artistica italiana.

«È stata un’esperienza bellissima – ammette Paolo Miceli -. Un sogno che si è realizzato. Dopo aver passato le prime due tappe, nella terza di Desio ci siamo confermati ottenendo il secondo posto finale e la promozione nel campionato di serie A1. Sono arrivato a questa gara con grande determinazione e in ottima forma. La partenza è stata un po’ stentata a dire il vero, ma pian piano ci siamo ripresi e dall’esercizio con gli Anelli in poi, dove sono arrivato terzo nella classifica generale di serie A2, abbiamo chiuso alla grande, compreso il volteggio dove ho fatto un’ottima gara. Non potevo certamente chiedere regalo migliore per il mio compleanno. Non ho mai gareggiato in serie A1 e spero, il prossimo anno di continuare a fare bene nella massima categoria».

Miceli, infine, tiene a ringraziare chi lo ha sostenuto nella sua crescita in questi anni. «Ringrazio innanzitutto l’Accademia di Fermo con cui mi sono allenato in questi ultimi due mesi, con la speranza di continuare a dare il meglio qui nelle Marche. Un grazie non può che non andare ai miei genitori che mi hanno sempre sostenuto, al tecnico dell’Asd Kodokan 1973 Sandro Mangiarano, per avermi dato la possibilità di gareggiare per conquistare questo grande traguardo e, naturalmente, alla società Pro Patria Bustese e a tutta la squadra».

L’atleta è cresciuto sotto l’ala protettiva dell’Asd Kodokan 1973 e del tecnico Sandro Mangiarano, sin dall’età di sei anni. Proprio il tecnico aveva previsto il raggiungimento della massima serie per il suo allievo. «Ero sicuro delle qualità di Paolo, sin da piccolo. Questa promozione è il giusto premio in primis per lui, per i sacrifici fatti durante tutti questi anni e poi anche per la nostra società che ha sempre creduto nelle sue potenzialità e nel suo grande talento. Siamo orgogliosi – continua Mangiarano – che un nostro atleta possa competere ai massimi livelli nazionali. E’ dagli anni ’60 che un calabrese non arrivava a questi livelli. Sono sicuro che le sue qualità e la sua professionalità, lo porteranno sempre più in alto. Intanto Paolo continuerà ad allenarsi a Fermo dove sta crescendo davvero tanto, con la speranza di poter rimanere più a lungo possibile nell’Accademia. Per il momento ci godiamo questo grande traguardo».