Ferrovie della Calabria ordina 3 nuovi treni diesel per la tratta Cosenza-Catanzaro

- Advertisement -

CATANZARO – Ferrovie della Calabria ha ordinato da Stadler tre nuovi treni diesel a scartamento ridotto. Ernesto Ferraro, amministratore unico di FdC Srl, ha espresso la soddisfazione per l’ulteriore accordo. “I treni commissionati alla Stadler, con la quale da anni è stata avviata una proficua collaborazione – ha affermato – rappresentano un ulteriore investimento verso il rinnovamento avviato della società per la sua modernizzazione”.

I treni saranno consegnati entro la fine del 2026 e saranno immessi in esercizio sulla tratta Cosenza – Catanzaro dal 2027.

L’acquisto dei tre treni diesel oggetto del nuovo ordine di acquisto, oltre ai 9 ad idrogeno già acquistati, è scritto in una nota, porteranno il parco rotabile Stadler di Ferrovie della Calabria, a 23 unità. “Tali investimenti ha aggiunto – unitamente agli altri in corso ovvero quelli per l’ammodernamento e la velocizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, per la realizzazione della nuova stazione ferroviaria a Catanzaro Città, per il rinnovo del parco rotabile su gomma, per la realizzazione della centrale di produzione di idrogeno, per l’innovazione tecnologica aziendale ed infrastrutturale, per la transizione digitale, rappresentano l’attuazione concreta delle strategie aziendali avviate con l’ambizione della società di divenire, nei prossimi anni, una società di trasporto moderna e sostenibile.

Tali obiettivi sono oggi possibili attraverso la sinergia creatasi con la Regione Calabria, socio unico della società, e con i ministeri di riferimento, che hanno messo a disposizione le risorse necessarie per supportare il piano industriale che l’azienda sta portando avanti, e ai quali vanno i nostri ringraziamenti” Aristide Vercillo Martino, dirigente investimenti – Pnrr -It di FdC ha aggiunto: “La sinergia creatasi da anni con Stadler e questo nuovo contratto di fornitura con cui si prosegue il rinnovo del materiale rotabile della società, consentirà di accelerare i processi avviati per il miglioramento dei servizi ferroviari sul territorio. I progetti avviati negli anni scorsi, anche nell’ambito della transizione ecologica con l’ impiego dell’idrogeno quale nuovo combustibile per i propri mezzi di trasporto, che prevede la realizzazione di un impianto di produzione idrogeno da 8 MW ed un investimento complessivo di oltre 400 mln di euro, unitamente agli altri progetti di investimento anche in ambito digitale, conferma la volontà della società di diventare leader nel trasporto regionale e di erogare servizi all’utenza più efficienti e moderni, con efficientamento dei costi, processi innovativi e in linea con gli obiettivi che la nostra azienda si è posta con il piano industriale in corso di attuazione”