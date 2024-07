FUSCALDO (CS) – Dal 1 al 4 agosto torna il “Festival delle Alici del Tirreno cosentino“, l’imperdibile appuntamento dell’estate dedicato al mare, che si terrà come di consueto a Fuscaldo. Sospesi tra sogno e realtà, tradizione e innovazione 2.0: questo è il tema della dodicesima edizione del Festival della Alici del Tirreno Cosentino pronto ad accogliere nuovamente migliaia di visitatori e turisti.

Festival delle Alici del Tirreno cosentino 2024

Questa mattina si è tenuta la Conferenza stampa si presentazione alla Cittadella Regionale alla presenza dell’assessore all’agricoltura della Regione Calabria, Gianluca Gallo con il Comune e il sindaco di Fuscaldo, Giacomo Middea. Lo chef Enzo Barbieri e il direttore artistico del Festival Antonio Spaccarotella. Un’edizione, la terza dell’amministrazione Middea, con tante novità, soprattutto sotto l’aspetto della gastronomia e della multimedialità.

Middea: “sarà un festival 2.0: tradizione e innovazione”

Il sindaco di Fuscaldo ha spiegato come anno dopo anno il Festival delle Alici del Tirreno cosentinoraccolga sempre più consensi e, oltre ad essere diventato un appuntamento atteso e importantissimo dell’Estate, presenza sempre innovazioni e novità allargando le sue maglie ai comuni del territorio. “Quest’anno sarà un Festival 2.0 – ha detto il primo cittadino – perché cercheremo di coniugare la tradizione con l’innovazione. La tradizione sono le alici che rappresentano il prodotto tipico della nostra terra che rappresenta Fuscaldo e tutti i Comuni del comprensorio e che si affacciano sul Tirreno. Non a caso questa manifestazione è stata allargata a tutti i comuni del comprensorio. L’obiettivo principale è quello di fare rete perchè sono sicuro che uniti possiamo fare strada. E sono contento che moltissimi Comuni hanno aderito a questa scelta e i frutti di questo agire comune iniziano a vedersi”.

“Alici in tavola l’oro di Fuscaldo” e la mostra multimediale

“Le nostre alici saranno le protagonisti di questa manifestazione e proprio per esaltare il loro gusto, in questa rassegna presenteremo un libro “Alici in tavola l’oro di Fuscaldo” con le ricette dello Chef Mimmo Rosselli e alle foto della giovane fuscaldese Ilenia Stavole editato da Luigi Politano. Un libro caratterizzato dalla realtà aumentata che grazie ad un’apposta appa sarà possibile vedere immagini animate con scorci di storia del Comune di Fuscaldo. E non sarà l’unisco aspetto avanzato e multimediale di questa edizione. Metteremo in campo, sempre con l’editore del libro, una mostra interattiva e ispirata alla realtà aumentata con ologrammi che mostreranno pescatori intenti a pescare il nostro oro e racconteranno storie della marineria”.

“Ci sarà anche quest’anno la sala ‘Sea Experience‘, la stanza immersiva con effetti speciali che la renderanno più caratteristica un viaggio multimediale nella storia della marineria con i pescatori di Stelle. Avremo poi una ‘Luminaria interattiva’ innovativa in anteprima nazionale. Una luminaria che richiamerà il simbolo del Festival e sarà collegata ad una bici: pedalando la luminaria prenderà vita. Quest’anno il Festival delle Alici si gemella con una città del Giappone grazie all’idea dello Chef Barbieri. KAN- ONJI nell’Isola di IBUKI e conosciuta in Giappone proprio isola per la pesca delle alici”.

Gallo “qualità e promozione di prodotti unici e identitari”

L’assessore Gallo ha dato merito al Sindaco di Fuscaldo per questa manifestazione “che è diventata oramai extraregionale e si sposa con le più importanti manifestazioni enogastronomiche della Calabria che sono marcatori identitari. C’è una crescita in questo settore e i dati ci dicono che per il decimo trimestre consecutivo siamo cresciuti nell’export. E chi ha trascinato questi numeri è il settore agricolo ed enogastronomico. Manifestazioni, con una valenza strettamente territoriali, come il Festival delle Alici di Fuscaldo, – ha spiegato Gallo – ha risvegliato un punto di forza come la produzione di prodotto enogastronomici che forse abbiamo sottovalutato. Oggi c’è una grande attenzione e maturità rispetto al passato. L’azione che a me interessa di più è quella di avere qualità anche nell’ambito della promozione. Dobbiamo promuovere i prodotti che sappiano generare reddito, lavoro ed export. Le decine di migliaia di persone che partecipano a questi eventi, devono avere consapevolezza che questo può essere un modo per rimanere in Calabria. Che questi prodotti che non hanno eguali e non hanno pari possano essere una condizioni per rimanere in Calabria da esporre quasi come un vessillo. Oggi c’è un rinnovamento generazionale, c’è anche la consapevolezza delle Amministrazioni comunali che hanno inventiva, sanno legare il prodotto del loro territorio alla vetrina e all’esposizione proprio del loro territorio”.

Festival delle Alici del Tirreno cosentino: Il programma dei 4 giorni

Festival delle Alici del Tirreno cosentino è un viaggio alla scoperta del patrimonio artistico, gastronomico e culturale del mare navigando in modalità 2.0. Tutta la magia di sapori multimediali, mostre interattive e luminarie, ma anche musica, degustazioni, spettacoli piromusicali, e l’inaugurazione del Fuscaldo Sea Experience. A raccontare il festival tutte le sere in diretta live Rlb radio ufficiale dell’evento.

Giovedì 1 agosto 2024

ORE 20:00

RADUNO DELLE ISTITUZIONI

Delegazione Municipale Fuscaldo Marina

Taglio del nastro

Saluti delle autorità

Presentazione degli sponsor (Birra Cala – birra esclusiva del Festival – Sciammarella arredi – Malizia – Conad Paola – Lenti edilizia – Zlab – Guerini Gas – Visomed – Bigmat – Fuscaldo Auto )

PRESENTAZIONI DEL LIBRO

“Alici in tavola – L’oro di Fuscaldo”

Le ricette contenute nel libro sono state curate dallo Chef (fuscaldese) Mimmo Rosselli e realizzate all’interno della “Ingrediente school”, la scuola di cucina fondata a Fuscaldo dallo stesso chef. Non è solo un libro di ricette, ma è un libro che racconta Fuscaldo, scritto da Fuscaldesi ed edito dalla Round Robin editrice, di Luigi Politano, anche lui fuscaldese, è soprattutto un libro che contiene degli inserti multimediali. Infatti, scaricando un’app ed inquadrando alcune pagine del libro queste prendono vita e trascinano il lettore/spettatore in un vero e proprio viaggio multimediale. Al libro è collegata la mostra multimediale interattiva allestita in Piazza Marconi. Un vero e proprio viaggio immersivo, che tramite immagini multimediali ed ologrammi appositamente creati farà scoprire allo spettatore la marineria più autentica di Fuscaldo.

PARATA DELLE ISTITUZIONI per le vie del borgo unitamente alla Banda S. Giacomo M.A.

A seguire

INAUGURAZIONE “SALTA IN SELLA”

LUMINARIA GIGANTE che si accende pedalando, nell’ottica di sensibilizzare alla sostenibilità questa luminaria artistica appositamente creata da “Puglia Luminaria” è direttamente collegata ad una bicicletta sulla quale ciascun passante potrà salire per pedalare ed illuminare il Festival.

INAUGURAZIONE FUSCALDO SEA EXPERIENCE

(Sala multimediale immersiva che racconta i pescatori di Fuscaldo e la pesca delle alici)

PROIEZIONE su Palazzo Scirchio VIDEOMAPPING “I PESCATORI DI STELLE” ogni sera dalle 22 alle 24 ogni ora

Altre attrattive

Parata “Alice in wonderland” a cura di Prestige Eventi

L’uomo Orchestra

“Vinni ma cantu” – cantastorie

Duo Paleopolis

Spettacolo di fuoco

Photobooth

Venerdì 2 Agosto

Dalle 21:00

Mostra interattiva- “Alici in tavola – l’oro di Fuscaldo”

Fuscaldo Sea Experience

Ore 22

Show cocktail Steven

A seguire

PIAZZA MARCONI

TAVOLI TEMATICI a cura di Galpa

Altre attrattive

Parata “Alice in wonderland” a cura di Prestige Eventi

L’uomo Orchestra

Duo Paleopolis

Ottopiù street band

Photobooth

Sabato 3 AGOSTO

Dalle 21:00

Mostra interattiva- “Alici in tavola – l’oro di Fuscaldo”

Fuscaldo Sea Experience

Ore 22

Gemellaggio con KAN- ONJI (IBUKI ISLAND)

Isola giapponse nota per la pesca delle alici

Show cooking a cura di Chef Enzo Barbieri

A seguire

PIAZZA MARCONI

TAVOLI TEMATICI a cura di Galpa

Altre attrattive

Parata “Note in rosa” a cura di Prestige Eventi

L’uomo Orchestra

“Vinni ma cantu” – cantastorie

Duo Paleopolis

Wizdrum band

Gli sbandieratori di Bisignano

Photobooth

Domenica 4 AGOSTO

Dalle 21:00

Mostra interattiva- “Alici in tavola – l’oro di Fuscaldo”

Fuscaldo Sea Experience

Ore 22:00

PIAZZA MARCONI

TAVOLI TEMATICI a cura di Galpa

Altre attrattive

Parata “Note in rosa” a cura di Prestige Eventi

L’uomo Orchestra

Duo Paleopolis

I Giganti

Gli sbandieratori di Bisignano

Photobooth