Festival delle Alici del Tirreno cosentino: inizio da record! In migliaia a Fuscaldo alla prima serata

FUSCLADO (CS) – Un fiume ininterrotto di persone si è riversato nel borgo marinaro di Fuscaldo per la prima quattro serate in programma per il Festival delle Alici del Tirreno Cosentino in programma dal 29 luglio al 1 agosto. Un appuntamento che, anno dopo anno, fa sempre più un salto di qualità raccogliendo consensi e soprattutto presenze di pubblico e turisti. Un festival che sa come coniugare alla perfezione l’eccellenze enogastronomiche del mar Tirreno alle tradizioni del territorio, all’arte e alla musica, alla storia e alla cultura. Un Festival in cui l’identità marinara è rappresentata dal suo prodotto per eccellenza e marchio distintivo di Fuscaldo: le alici. Tantissimi gli stand enogastronomici di aziende locali e della provincia che hanno cucinato le alici in tutti i modi possibili e immaginabili

Il sindaco Middea “questo è il festival della collaborazione”

Il sindaco di Fuscaldo Giacomo Middea ha parlato di una manifestazione che cresce di anno in anno e che quest’anno vuole lanciare un messaggio di inclusività e collaborazione “voglio ringraziare i tanti amministratori del Tirreno cosentino, quelli dei comuni iinterni del cosentino e le istituzioni regionali. La loro presenza e il loro supporto è per una manifestazione che vuole mandare un messaggio di inclusività: pensiamo al territorio, pensiamo al Tirreno Cosentino e non a un singolo comune”.

“L’unione fa la forza – ha aggiuntò il Sindaco – insieme si può andare lontano e il futuro è nella collaborazione e nella cooperazione. Questa collaborazione ha fatto si che a Fuscaldo vi sia anche una manifestazione all’avanguardia con il “Fuscaldo Sea Experience”, un bellissimo ed affascinante viaggio multimediale nella storia della marineria, ospitato all’interno del prestigioso Palazzo Scirchio. Ma anche cultura, artisti di strada, cantanti, stand, sorprese e chiaramente loro: le alici del Tirreno, le alici di Fuscaldo cucinate in tutte le maniere. Abbiamo registrato nel primo giorno un numero enorme di presenze. Se non siete venuti ieri, vi aspettiamo nei prossimi giorni perchè siamo sicuri che non ve ne pentirete. Fuscaldo ci aspetta”.