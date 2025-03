Cosenza, ennesima figuraccia. Il Pisa vince 3 a 0, rossoblu a picco in un Marulla deserto

- Advertisement -

COSENZA – In un Marulla praticamente deserto, il Cosenza rimedia l’ennesima umiliazione, schiantato in casa dal Pisa che mette in saccoccia la vittoria già al termine del primo tempo, chiuso in vantaggio di tre goal e con i rossoblu ridotti in nove uomini per il rosso diretto a Sgarbi (manata in faccia a Semper) e il doppio giallo a Martino, mentre i pochi coraggiosi accorsi allo stadio contestavano in modo veemente il presidente Guarascio disinteressandosi totalmente di match che ha sancito in modo definitivo l‘inadeguatezza di questa squadra che ha perso anche la voglia di combattere. Manca solo la matematica per mettere fine a questo scempio.

Buoni ritmi nei primi 20′ minuti anche se, fatta eccezione per un destro ciabattato di Rizzo Pinna al 4′ e l’inzuccata alta di Toure al 10′, non succede praticamente nulla. Poi, al 23′ il Pisa passa in vantaggio al termine di una rocambolesca azione partita da calcio d’angolo, con il miracolo di Micai sul quasi autogoal di Artistico e almeno tre salvataggi sulla linea dopo le conclusioni di Canestrelli, Lind e Piccinini, prima che Moreo spari sotto la traversa tra le proteste dei calciatori del Cosenza che chiedevano un fallo in attacco non segnalato. Passano 5 minuti e sempre su calcio d’angolo il Pisa trova il raddoppio con Toure che ha tutto il tempo di stoppare di petto e scaraventare un destro al volo alle spalle di Micai.

Mentre dalla Curva Nord dove fanno il loro ingresso di i tifosi rossoblu, piovono petardi e fumogeni, al 38′ il Cosenza resta in dieci per il rosso diretto a Sgarbi pizzicato dal Var colpire in faccia a Semper. Rutella decreta il cartellino rosso. Belmonte richiama Florenzi per Hristov. Al 41′ il Cosenza resta addirittura in nove per il doppio giallo a Martino che abbatte Piccini lanciato in area. Punizione dal limite battuta a giro da Angori: pallone che si stampa sulla traversa, colpisce la schiena di Micai e si insacca per il 3 a 0 facile facile degli ospiti, mentre i (pochi) tifosi di casa inveiscono contro Gurascio che impassibile assiste all’ennesima umiliazione. Nella ripresa, con la partita già conclusa il Pisa si limita a gestire il possesso palla. Al 63′ cross di Hojholt dalla destra e girata volante di Lind che esce di poco sopra la traversa, poi più nulla fino al triplice fischio.

————————————————————————————

COSENZA CALCIO (3-5-2): Micai; Martino, Venturi, Sgarbi; Ricciardi, Florenzi (39′ Hristov), Gargiulo (73′ Koufalidis), Charlys, Ciervo (46′ D’Orazio); Rizzo Pinna (46′ Kouan), Artistico (63′ Mazzocchi)

Panchina: Baldi, De Franceschi, Cimino, Fumagalli, D’Orazio, Dalle Mura, Cruz, Kouan, Mazzocchi, Ricci, Koufalidis, Hristov

Allenatore: Tortelli/Belmonte

PISA SP (3-4-2-1): Semper; Canestrelli (56′ Meinster), Caracciolo (72′ Calabresi), Bonfanti; Toure, Piccinini, Marin (46′ Hojholt), Angori; Moreo (56′ Castellini), Tramoni (46′ Solkbakken); Lind

Panchina: Nicolas, Loria, Hojholt, Meister, Rus, Solbakken, Castellini, Abildgaard, Arena, Calabresi, Sernicola, Morutan

Allenatore: Filippo Inzaghi

Arbitro: Signor Daniele Rutella di Enna

Assistenti: Signori Marco Ceccon di Lovere e Thomas Miniutti di Maniago

IV Uomo: Signor Giuseppe Maria Manzo di Torre Annunziata

SALA VAR: Var signor Luigi Nasca di Bari, Avar signor Giacomo Paganessi di Bergamo.

Ammoniti: Martino (C), Marin (P), Mazzocchi (P)

Espulsi: Sgarbi (C), Martino (C)

Angoli: 0-5

Recupero: 4′ p.t. –

Note: Pomeriggio nuvoloso e fresco a Cosenza con una temperatura di circa 15 gradi. Terreno del Marulla in perfette condizioni. Presenti poco meno di 2mila spettatori, 500 dei quali tifosi del Pisa sistemati nel settore ospiti