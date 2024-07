Ufficiale Simone Mazzocchi ancora con il Cosenza Calcio

COSENZA – Simone Mazzocchi voleva solo il Cosenza e la trattativa tra il DS Delvecchio con l’Atalanta, per il ritorno in rossoblu dell’attaccante, ha avuto il suo positivo epilogo. Prestito di un anno con diritto di riscatto per uno dei migliori calciatori dello scorso campionato con 5 reti. L’annuncio arriva dalla la Società Cosenza Calcio che comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore proveniente dall’Atalanta BC. L’attaccante nato a Milano il 17 agosto 1998, ha siglato un accordo a titolo temporaneo, con obbligo di riscatto, fino al 30 giugno 2025.