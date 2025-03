‘Graffi di Primavera’: Cosenza celebra il rapporto tra cibo e fumetto tra mostre e workshop

- Advertisement -

COSENZA – È tempo di un nuovo, fantasmagorico, viaggio nel mondo del fumetto. Ancora una volta la porta da varcare per visitare questo universo ricco di sorprese e sollecitazioni è quella del Museo del Fumetto di Cosenza, che presenta Graffi di Primavera, una ricca rassegna di eventi legati all’arte sequenziale. Un centro di gravità concettuale dove cultura, divertimento, creatività orbitano intorno al desiderio di stupirsi ed entusiasmarsi: mostre, incontri, presentazioni, workshop, laboratori sono solo alcuni degli appuntamenti che in questa esplosiva primavera di nuvole e parole la città di Cosenza e la Calabria potranno vivere. Tra gli eventi in programma, i cui dettagli saranno svelati prossimamente, si possono annoverare incontri tematici con grandi maestri del fumetto, presentazione di volumi e graphic novel, workshop, laboratori e masterclass.

Tra le mission della manifestazione c’è quella di esplorare il rapporto tra cibo e fumetto!

Uno degli eventi più evocativi sarà la mostra “A Tavola con i Grandi del Fumetto”.

Si tratta di un vero e proprio percorso espositivo che celebra l’incontro tra fumetto e gastronomia. Il cibo, da sempre elemento chiave nella narrazione grafica, viene raccontato attraverso i piatti iconici dei personaggi più amati della storia del fumetto. Da Nonna Papera, con le sue leggendarie torte, fino a Braccio di Ferro, che ha reso gli spinaci un simbolo di forza e determinazione, la mostra guida i visitatori attraverso un viaggio fatto di gusto e immaginazione.

Da Poldo Sbaffini, divoratore instancabile di hamburger, a Lupo Alberto, protagonista di tavolate esilaranti nella Fattoria McKenzie, fino Tex Willer, con la sua iconica bistecca alta tre dita e una montagna di patitine, pronto in questa mostra a confrontarsi con la sfida del peperoncino calabrese, le sorprese non mancheranno. Così come non mancherà l’occasione di esplorare il rapporto tra cibo e eros in chiave fumettistica grazie all’arte Milo Manara, che narrerà con la sua arte di questo elemento sotto il profilo sensuale e afrodisiaco. Inoltre, la mostra offrirà uno sguardo sul lato etico dell’alimentazione con Dylan Dog, noto per la sua scelta vegetariana, e proporrà un’ironica incursione nella passione di Zio Paperone per l’oro, reinterpretato in chiave culinaria. La mostra includerà anche una sezione specifica dedicata al rapporto tra il fumetto e il cibo calabrese, con opere realizzate durante una residenza d’artista tenutasi al Museo del Fumetto nel mese di dicembre.

Ma “Graffi di Primavera” non è solo mostre e cibo. L’evento, dalla forte caratura esperienziale, prevede una serie di laboratori di fumetto per adulti e bambini, che si terranno ogni fine settimana di marzo, offrendo un’occasione unica per avvicinarsi all’arte del disegno e della narrazione illustrata. Ogni sabato, per gli over 14, e ogni domenica, per gli under 14, dal 8 al 30 marzo, dalle 16.00 alle 18.00 chiunque visiterà il Museo del Fumetto di Cosenza, potrà partecipare, previa iscrizione al 3335057534, al corso di fumetto, per imparare a raccontare reale e irreale attraverso la nona arte.

Oltre ai laboratori e alle mostre, il programma prevede una serie di appuntamenti tra cui: un panel dedicato alla scoperta dell’abitudini nutrizionali ai tempi dei Bretti e degli Enotri, il quale offrirà un affascinante viaggio nella storia dell’alimentazione dell’antica Calabria; un approfondimento dedicato al tema dell’alimentazione sostenibile, che esplorerà le nuove sfide e le opportunità per un futuro più consapevole; un inedito laboratorio dedicato ai suoni della cucina: un’esperienza interattiva per scoprire come rumori e melodie possano raccontare il cibo attraverso un linguaggio sensoriale unico; un workshop dedicato allo stencil, una tecnica artistica versatile e creativa per realizzare opere uniche e originali, anche, ma non solo, in cucina.

Graffi di Primavera è un progetto di Cluster Società Cooperativa finanziato con risorse PAC 2014/2020- Az. 6.8.3. erogate ad esito dell’Avviso “Attività Culturali 2023″ dalla Regione Calabria – Dipartimento Istruzione e Pari Opportunità – Settore Cultura.”

L’evento si prospetta come una fantastica opportunità per tutti gli appassionati di fumetti, arte e cultura, e per chiunque voglia vivere un’esperienza immersiva tra storie, colori e sapori. Per maggiori informazioni e aggiornamenti sul programma, è possibile visitare il sito ufficiale del Museo del Fumetto di Cosenza o seguirne i canali social.