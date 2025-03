Domani Cosenza-Reggiana, Tortelli «serve una vittoria per sbloccarci. Le qualità ci sono»

- Advertisement -

COSENZA – Compattezza, voglia di lottare ma soprattutto tornare al successo per sbloccarsi mentalmente e tentare nell’impresa che, seppur disperata, non è impossibile. Ne è convinto Pierantonio Tortelli che dopo il pareggio in casa del Modena presenta la prossima importantissima gara di domani contro la Reggiana degli ex Viali, Meroni e Marras. Ma guai a parlare di ultima spiaggia: «ci sono 10 partite e i punti sono tanti. Certo che a livello psicologico non aver vinto a Modena ci ha bloccati un po’ perché abbiamo fatto una grande partita. Ma i ragazzi rispondono bene e come staff stiamo facendo di tutto anche se in campo vanno loro. Bisogna diminuire al massimo gli errori individuali. Florenzi? È da un pò che è fermo ed ha tanta voglia di rientrare ma aspettiamo quello che diranno i medici per capire se è pronto per tornare in campo».

La sfida alla Reggiana «affrontiamo una squadra che sta bene, che ha struttura fisica e giocatori di spessore. Fanno anche un ottimo gioco d’attacco. Si chiudono bene e ripartono perché hanno gambe e dobbiamo stare molto molto attenti. Siamo alla fine della stagione e nessuno vuole perdere. Chi vince più duelli alla fine vince la partita. Dobbiamo essere bravi a studiare qualcosa che sorprenda l’avversario».

Servono almeno 5 vittorie. «Lo sappiamo ed è una sfida che abbiamo accettato. Se avessimo vinto domenica scorsa sarebbe scattata quella molla mentale in tutti i giocatori. Domani abbiamo una nuova occasione e iniziamo da domani facendo una bella partita da far applaudire la gente e sono sicuro che questo scossone arriverà anche ai calciatori. Stiamo lavorando sull’aspetto tattico e tecnico di ogni calciatore, perchè serve sempre. Anche a livello mentale lo stiamo facendo, parlando con ogni calciatore facendogli vedere gli errori dove possono migliorare e motivandoli».

Possiamo modificare il sistema di gioco ma non va squilibrata la squadra perché serve sempre compensazione in attacco e in difesa. Va tenuto conto che come lo facciamo noi anche le altre squadre di studiano. Da metà campo in su entrano in gioco estro e fantasia, ma bisogna essere attenti e svegli mentalmente ed è su quello che dobbiamo migliorare».

«Garritano, Florenzi e Ciervo hanno grandissime qualità tecniche e sono bloccati solo dall’aspetto psicologico, ma sono convinto che se si sbloccano e gli scatta la molla se troviamo una vittoria possano dare tantissimo al Cosenza perché sono giocatori che hanno una grandissima voglia. Fumagalli ha delle qualità eccezionali, ma tutti i calciatori ci devono dare una mano».