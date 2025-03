Non solo il fondo arabo. Caruso “un imprenditore cosentino interessato a rilevare il Cosenza”

- Advertisement -

COSENZA – “C’è un imprenditore locale che ha espresso il desiderio di voler acquistare il Cosenza Calcio e ci sarebbe stato già un primo incontro faccia a faccia“. A dichiararlo il Sindaco di Cosenza Caruso a margine della conferenza in Comune dove è stata presentata l’edizione 2025 della Fiera di San Giuseppe. Una notizia che va ad aggiungersi a quella del Fondo Arabo (che farebbe riferimento a un gruppo di imprenditori cosentini).

Lo stesso Guarascio, nel suo comunicato stampa dello scorso mese ha ammesso che sono in corso trattative per la cessione della società e che, dunque, vi sia stato già un primo incontro. Ma chi sarebbe la figura interessata all’acquisto della società? Da quanto emerso sarebbe un imprenditore di Cosenza e da sempre comunque legato all’amore verso il Cosenza Calcio e che lavorerebbe nel campo della sanità. Due anni fa il Gruppo iGreco si fece avanti per l’acquisto della società ma poi non se ne fece nulla. Da capire se dopo il faccia a faccia sia stato programmato un secondo incontro o se Guarascio abbia detto no.