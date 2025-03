- Advertisement -

COSENZA – Questa mattina in Comune la presentazione dell’edizione 2025 della Fiera di San Giuseppe, l’attesa kermesse fieristica della città di Cosenza, che tornerà con i suoi tanti stand lungo il percorso di quasi 6 chilometri che, come gli ultimi anni, è stato confermato lungo Viale Mancini. La fiera si svolgerà da sabato 15 marzo fino a mercoledì martedì 19 marzo, giorno di San Giuseppe e festa del papà.

Per l’occasione le scuole resteranno chiuse. Ma quest’anno la Fiera ritornerà in parte nel centro storico di Cosenza visto che all’Arenella ci sarà l’esposizione dei prodotti artigianali locali e, novità 2025, il ritorno del San Giuseppe Rock con i concerti che invece si svolgeranno a piazza Spirito Santo. Non mancheranno gli artisti di strada con la rievocazione storica dell’editto II di Svevia (la Fiera venne istituita da Federico II di Svevia nel 1234) e un corteo storico con abiti dell’epoca. Ma come ogni anno saranno i cittadini e le migliaia di visitatori i protagonisti dell’evento tra i tantissimi stand che venderanno come sempre di tutto e di più.

Caruso “Torna il San Giuseppe Rock: concerti allo Spirito Santo”

“La Fiera di San Giuseppe vedrà la presenza di tantissimi espositori locali e nazionali. La novità più evidente di quest’anno – ha detto il Sindaco di Cosenza Caruso, è il ripristino di uno spettacolo che per anni ha caratterizzato la Fiera, voluto da quella mente effervescente che era Franco Dionesalvi, all’epoca assessore della Giunta Mancini: il San Giuseppe Rock, un momento di partecipazione popolari e di spettacoli e Cosenza è stata punto di riferimento. Lo abbiamo voluto riproporre per rinverdire una tradizione storica e perchè abbiamo, in parte, riportato nella città vecchia la fiera di San Giuseppe prolungando il periodo di esposizione e di spettacolo».

Fiera di San Giuseppe: all’Arenella l’esposizione d’artigianato locale

«Il San Giuseppe Rock nasce all’Arenella e noi lo riportiamo all’Arenella – ha aggiunto Caruso – anche con l’esposizione dei nostri prodotti artigianali. Sapete che oramai con la globalizzazione ha contaminato anche la kermesse fieristica: abbiamo espositori che arrivano da tutte le parti del territorio, da fuori regione ed anche internazionali. Ecco l’Arenella sarà uno spazio destinato solo all’esposizione dell’artigianato locale. Mentre per gli spettacoli si svolgeranno a Piazza Spirito Santo. Ecco, questo è un modo per riportare seppur in parte nel centro storico la fiera di San Giuseppe sua sede naturale».