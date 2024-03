“Facce da Fiera”: volti, colori e immagini dell’evento più amato dai cosentini – FOTO

COSENZA – Esiste un unico evento in città, che scalda i cuori dei nostri concittadini, un appuntamento atteso che arriva insieme alla primavera, nella settimana della festa dedicata ai papà: parliamo dell’ormai quasi millenaria “Fiera di San Giuseppe” tra i vecchi nostalgici che hanno vissuto la fiera all’interno del cuore del centro storico e vorrebbero proprio lì un suo ritorno, fino ai millennial che ormai potranno solo ricevere i racconti dell’atmosfera magica che si respirava in quegli anni, che vivono ormai la nuova di fiera, quella dislocata ai giorni nostri nella sua nuova location di Viale Parco. Nonostante le generazioni cambino, il suo valore e la sua tradizione rimangono immutate ed il suo fascino appassiona Cosenza, la provincia ed il Sud Italia.

STORIA E TRADIZIONE

La “Fiera di San Giuseppe” è una vera e propria tradizione della nostra città con una storia lunga 800 anni. E’ legata all’antica Fiera della Maddalena, voluta da Federico II “Stupur Mundi” nel 1234, ed era tra le sette fiere da lui istituite nel Meridione, per agevolare gli scambi commerciali proprio in quelle terre del Sud che si affacciavano verso l’Oriente. La Fiera della Maddalena divenne poi Fiera di San Giuseppe il 19 marzo 1564, assumendo, negli anni, una forte connotazione identitaria per la città di Cosenza.

LA FIERA DI OGGI

La Fiera di San Giuseppe su Viale Parco è sicuramente un evento affascinante. L’odore di cibo, di dolci, di prodotti tipici che permea l’aria aggiunge un tocco extra di autenticità e tradizione alla Fiera. Un’esperienza da non perdere per immergersi nella cultura e nelle prelibatezze locali. Colori, suoni, visi e sorrisi che rendono viva la nostra passeggiata alla ricerca dell’acquisto perfetto e del “must have” targato Fiera di San Giuseppe.

PHOTOGALLERY dalla Fiera di San Giuseppe 2024