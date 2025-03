Fiera di San Giuseppe, ordinanza del sindaco: scuole chiuse a Cosenza dal 15 al 19 marzo

- Advertisement -

COSENZA – Scuole chiuse in occasione della Fiera di San Giuseppe, l’attesissimo evento che si terrà a Cosenza quest’anno dal 15 al 19 marzo. Con ordinanza firmata dal Sindaco di Cosenza Franz Caruso, è stata disposta la chiusura di tutte le scuole, di ogni ordine e grado, ad eccezione dei nidi d’infanzia.

Un’ordinanza necessaria in virtù del “fortissimo incremento del traffico veicolare proveniente da tutta la provincia e che anche per l’edizione del 2025 si prevede lo stesso aumento di flusso automobilistico – scrive il Comune di Cosenza; – Considerato che, ostacoli alla circolazione dei veicoli derivano altresì dalla presenza di cantieri aperti per lavori in corso, e che la chiusura di un’arteria importante come Viale Mancini ostruisce l’ordinaria circolazione veicolare e rende difficoltoso raggiungere le scuole cittadine; Considerato, altresi, che si rende necessario procedere all’allestimento dell’area espositiva con predisposizione di chiusura delle strade oltre che alla posa in opera di blocchi di cemento – new jersey per il sistema di safety e security; Rilevata la necessità di adottare misure finalizzate a rendere più agevole la circolazione dei veicoli sul territorio comunale”.

L’Istituto “Da Vinci-Nitti” chiuso dal 14 al 19 marzo

In occasione della Fiera di San Giuseppe, il sindaco di Cosenza ordina “la chiusura dell’Istituto d’Istruzione Superiore Da Vinci – Nitti dal 14 al 19 marzo 2025, in quanto direttamente interessato per la predisposizione dell’area fieristica; la chiusura di tutti gli altri Istituti scolastici di ogni ordine e grado pubblici, privati e parificati: Scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di primo e di secondo grado, ad eccezione dei nidi d’infanzia, nonchè del Conservatorio Statale di Musica “Stanislao Giacomantonio” di Cosenza, dal 15 al 19 marzo 2025; di prevedere la possibilità che i dirigenti scolastici e il direttore del Conservatorio Musicale, la possibilità di valutare l’apertura dei propri istituti per autorizzare lo svolgimento di attività concorsuali e/o progetti calendarizzati negli stessi giorni e relativi a attività extra curriculari”.