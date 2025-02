Fiera di San Giuseppe a Cosenza: dal 15 al 19 marzo su viale Mancini. Piante e vimini fino al 23

- Advertisement -

COSENZA – Fiera di San Giuseppe 2025: inizia il conto alla rovescia per l’attesa kermesse fieristica della città di Cosenza, che tornerà con i suoi tanti stand lungo il percorso di quasi 6 chilometri che, come gli ultimi anni, sarà confermato lungo Viale Mancini. Con la pubblicazione sull’albo del Comune del relativo bando per l’assegnazione dei posteggi, inizia l’avvicinamento all’evento fieristico più atteso in città, in provincia e non solo. La fiera si svolgerà da sabato 15 marzo fino a mercoledì martedì 19 marzo, giorno di San Giuseppe e festa del papà. Per quanto riguarda invece le giostre, piante e fiori, vasi in terracotta e vimini l’esposizione proseguirà fino domenica 23 marzo.

Fiera di San Giuseppe 2025 le date

Merce Varia: dal 15 al 19 marzo

Piante e fiori in vaso, terrecotte e vimini: dal 15 al 23 marzo, salvo proroga autorizzata;

Giostre: dal 15 al 23 Marzo

Associazioni di Volontariato: dal 15 al 19 Marzo

Confermato il percorso di Viale Mancini

La location che accoglierà espositori provenienti da diverse regioni d’Italia non cambierà di molto rispetto agli ultimi anni e sarà ancora Viale Mancini suddivisa in tre zone. Come evidenziato dallo stesso bando “la collocazione della gran parte degli espositori sul Viale G. Mancini ha ottenuto grande consenso, sia tra i visitatori che tra gli stessi operatori, per cui anche nell’edizione 2025 si intende riservare la parte inziale del viale direzione nord interamente ad area espositiva nei limiti delle richieste e della disponibilità dei posti”. Gli espositori occuperanno di massima le sedi di seguito indicate, fatta salva ogni modifica o implementazione che si renda necessaria, anche in seguito alla predisposizione ed approvazione dell’apposito piano di sicurezza:

ZONA A – Viale Giacomo Mancini – I° tratto sud (giostre, vimini, terrecotte, merce varia e food nei limiti dei posti che si renderanno disponibili);

ZONA B – Viale Giacomo Mancini – II° tratto da incrocio con via T. Aceti verso nord fino a via A. Scopelliti;

ZONA C – Viale Giacomo Mancini – III° tratto da via Scopelliti verso nord fino alla rotonda del parco Nicholas Green

Il cuore di tutta la kermesse resta la parte iniziale di Viale Mancini: dai campetti di calcio del Marca e Pro Cosenza adiacenti al Carcere, proseguendo fino alla Sopraelevata e al Liceo Scientifico Scorza verso nord fino alla rotonda del parco Nicholas Green. Qui si troveranno tutti gli espositori di merce varia che venderanno abbigliamento, antiquariato, articoli da regalo, artigianato locale, articoli etnici, quadri, biancheria, articoli in ferro battuto, calzature, prodotti tipici, alimenti e bevande, mostaccioli, dolci tipici, torroni ecc…

L’antica Fiera della Maddalena

Nata per volere di Federico II di Svevia nel 1234 per agevolare gli scambi commerciali, la fiera si teneva dal 21 Settembre al 9 di Ottobre davanti al tempio consacrato alla Maddalena nel quartiere dei Rivocati. Per questo motivo fu inizialmente chiamata “Fiera della Maddalena”. L’evento portò grossi benefici alla città bruzia, che divenne così capitale mercantile della Valle del Crati risollevandosi da una lunga crisi derivante dalla carestia che l’aveva colpita.

La Fiera della Maddalena non fu solo occasione di trattare affari, ma anche un ottimo strumento per lo scambio culturale che avveniva tra abitanti della provincia di Cosenza e i Casali con i mercanti forestieri provenienti da altre città persino fuori dall’Italia. Pur mantenendo tutte le sue caratteristiche, nel 1400 ne venne spostato lo svolgimento tra Luglio e Agosto fino a quando il terremoto del 1544 distrusse la Chiesa della Maddalena e l’alluvione del Busento fece crollare il ponte che l’attraversava. La realizzazione del nuovo ponte richiese più di venti anni di lavoro durante i quali non si tenne più la fiera. Fu riaperta con l’inaugurazione del nuovo ponte costruito più a valle, quasi davanti il Convento di San Domenico: era il 19 Marzo 1564, giorno di San Giuseppe, nome che assunse la fiera e mantiene ancora oggi.