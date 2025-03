Cosenza-Reggiana, via alla prevendita per l’anticipo di venerdì. Niente prezzi popolari: curve a 16 euro

- Advertisement -

COSENZA – Archiviato il pareggio contro il Modena, il Cosenza si prepara ad una nuova e cruciale sfida salvezza, che anticipa di una settimana il derby di Calabria contro il Catanzaro. Il Cosenza scenderà in campo venerdì sera nell’anticipo di Serie B contro la Reggiana dell’ex tecnico William Viali. Nel frattempo la società ha attivato dalle 12:00 di oggi la prevendita. Nessuna iniziativa e niente prezzi popolari per la gara di venerdì con le Curve a 16 euro così come la Tribuna B.

Questo il comunicato della società: “La Società Cosenza Calcio comunica che è attiva dalle ore 12:00 di oggi martedì 4 marzo 2025, presso lo Store di Via Arabia, e dalle ore 16:00 nelle rivendite autorizzate e online su vivaticket.com , la prevendita per la gara Cosenza – Reggiana, valida per la ventinovesima giornata del Campionato Serie BKT 2024/2025, in programma allo Stadio “San Vito – Gigi Marulla” alle ore 20:30 di venerdì 7 marzo 2025“.

Cosenza-Reggiana: i prezzi dei tagliandi

CURVA SUD “BERGAMINI”: EURO 16,00 (NO RIDOTTO)

CURVA NORD “CATENA”: EURO 16,00 (NO RIDOTTO)

TRIBUNA A: EURO 28,00 (NO RIDOTTO)

TRIBUNA B: EURO 16,00 (NO RIDOTTO)

TRIBUNA “RAO” EURO 26,00 INTERO – EURO 20,00 RIDOTTO

TRIBUNA ROSSA SUD “BRUNO”: EURO 40,00 INTERO – EURO 32,00 RIDOTTO

TRIBUNA BLU CENTRALE: EURO 65,00 (NO RIDOTTO)

*BIGLIETTO “LUPACCHIOTTO”: UNDER 14: EURO 2,00 CURVA SUD “BERGAMINI” – CURVA NORD “CATENA”

*BIGLIETTO “LUPACCHIOTTO”: UNDER 14: EURO 5,00 TRIBUNA A MAX 200 TAGLIANDI

*BIGLIETTO “LUPACCHIOTTO”: UNDER 14: EURO 5,00 TRIBUNA B MAX 200 TAGLIANDI

*BIGLIETTO “LUPACCHIOTTO”: UNDER 14: EURO 10,00 TRIBUNA “RAFFAELE BRUNO” SUD MAX 60 TAGLIANDI

*BIGLIETTO “LUPACCHIOTTO”: UNDER 14: EURO 10,00 TRIBUNA “RAO” MAX 60 TAGLIANDI

*BIGLIETTO “LUPACCHIOTTO”: UNDER 14: EURO 15,00 TRIBUNA BLU CENTRALE MAX 40 TAGLIANDI

* Si ricorda che il tagliando “Lupacchiotto”, destinato all’under 14, può essere acquistato esclusivamente in abbinamento con il tagliando intero acquistato da un componente dello stesso nucleo familiare dell’utilizzatore under 14.