Addio a Bruno Pizzul, morto a 86 anni il signore delle telecronache sportive e per anni voce della nazionale

GORIZIA – Si è spento all’ospedale di Gorizia Bruno Pizzul, storica voce del giornalismo sportivo italiano della RAI e per tutti il telecronista della nazionale di calcio tra gli anni 80 e i primi anni del 2000. Tra pochi giorni avrebbe compiuto 87 anni. Raccontò con garbo e professionalità le partite dell’Italia in cinque campionati del modo a partire da Messico 86, comprese le Notti Magiche di Italia 90 che fecero sognare milioni di Italiane e quattro campionati europei. La sua ultima telecronaca per l’Italia nell’agosto 2002 (Italia-Slovenia 0-1).

Pizzul raccontò in diretta per la RAI anche i drammatici avvenimenti dello stadio Hysel e delle tragedia avvenuta mercoledì 29 maggio 1985 , poco prima dell’inizio della finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool, in cui morirono 39 persone, di cui 32 italiane. Quando fu decretato comunque di disputare l’incontro di calcio restarono famose le sue parole «cercherò di commentare l’incontro nel modo più impersonale e asettico possibile». Alle telecronache ha affiancato anche la conduzione di Domenica Sprint e poi della Domenica Sportiva continuando poi a collaborare e a commentare le vicende calcistiche e sportive in generale. Negli ultimi anni era tornato a vivere nel suo Friuli, zona con la quale non aveva mai interrotto i rapporti.