Forza Italia rilancia a Cosenza, Massimo Bozzo al timone: «Nuove strategie per la città»

COSENZA – “E’ iniziato il nuovo corso di Forza Italia a Cosenza, con il commissario Massimo Bozzo, nominato nei giorni scorsi dal coordinatore provinciale Gianluca Gallo. Il neo commissario, presso la sala dei gruppi consiliari di Palazzo dei Bruzi, ha incontrato una delegazione di consiglieri di Forza Italia che in seno all’assise comunale può contare su cinque consiglieri comunali rimarcando, innanzitutto, l’eccellente lavoro da loro sino ad ora svolto nel non facile ruolo di opposizione all’attuale amministrazione guidata dal centrosinistra. Difatti, è da registrare che l’incessante azione politica svolta dai consiglieri di Forza Italia, unitamente alle altre forze alleate, fa emergere plasticamente il tracollo amministrativo in cui è piombata l’intera città che oggi appare spenta, priva di programmazione in ogni settore e completamente immobile rispetto ai percorsi di crescita che una città capoluogo meriterebbe.

Tanti sono stati gli argomenti affrontati tra i quali lo sviluppo delle frazioni, della zona di Vaglio Lise, la realizzazione di nuove infrastrutture, l’approvazione del PSC, il piano periferie. Inoltre, si è discusso della ormai nota vicenda del Planetario, oggetto di diverse interrogazioni proposte dai consiglieri comunali ad oggi rimaste tutte inevase, evidenziando nuovamente che nessuna iniziativa è stata adottata dall’amministrazione per restituire alla città ed ai visitatori questa splendida struttura che sta letteralmente crollando a pezzi.

Analogamente v’è molta preoccupazione per le sorti dei Bocs Art anch’essi in forte stato di degrado nonché del Castello Svevo, meravigliosa struttura ancora chiusa che più volte sono state oggetto di denuncia da parte dei consiglieri di Forza Italia.

Alla fine dei lavori si è, quindi, deciso di costituire il coordinamento cittadino di Forza Italia che al momento sarà composto da Michelangelo Spataro, in rappresentanza dei consiglieri comunali, e l’ex consigliere comunale Massimo Commodaro, in attesa di individuare un responsabile con delega ai quartieri e al welfare. Il commissario cittadino ha, inoltre, informato i consiglieri comunali che nei primi giorni della prossima settimana, incontrerà partiti e movimenti di ispirazione cattolico centrista, a partire da Franco Pichierri di “Noi Moderati” e Candida Tucci di “Cosenza che Vuoi”, con la prospettiva di lavorare al fine di strutturare una grande area dei moderati di centrodestra non soltanto per la città di Cosenza ma per tutta l’area urbana”.