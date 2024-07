Lupo Ezechiele: a Camigliatello il Parco Avventura più grande del Sud. Adrenalina ad alta quota nel cuore della Sila

CAMIGLIATELLO SILANO (CS) – Lupo Ezechiele è il Parco Avventura più grande del Sud. Nel cuore della Sila offre ai visitatori oltre 25 percorsi di diversa difficoltà, permettendo di vivere un’emozionante mix tra natura e attività fisica, con una perfetta interazione dell’ambiente naturalistico che solo la Sila sa offrire e combinando, al tempo stesso, divertimento, sfida fisica e la giusta dose di adrenalina. Il parco include anche un’area pic-nic con tavoli e barbecue, dove i visitatori possono riposarsi e mangiare in mezzo alla natura, ristorante con i prodotti tipici locali, bar, stuzzicheria e un baby park con attrazioni e gonfiabili per bambini da o a 3 anni.

Siamo in località Tasso, a Camigliatello Silano, nei pressi degli impianti di risalita, a poche centinaia di metri dal corso principale e, soprattutto, nel cuore della nostra meravigliosa Sila. Lupo Ezechiele si estende per quasi 1 ettaro di terreno nel quale è possibile esplorare l’ambiente naturale in un modo unico e avvincente. Una fantastica opportunità per connettersi con la natura, sfidare se stessi con diversi percorsi aerei tra i maestosi alberi della Sila che mettono in collegamento piattaforme sospese, zip-line, arrampicate, punti di partenza ed arrivo per i percorsi ludici ed acrobatici.

Lupo Ezechiele il Parco Avventura per grandi e piccoli

Il Parco avventura Lupo Ezechiele è alla portata di tutti: grandi e piccini. Grazie alla varietà di attrazioni e attività presenti, i visitatori potranno vivere esperienze emozionanti e adrenaliniche a contatto con la natura. Offre una serie di percorsi, spesso sospesi tra gli alberi, con ponti tibetani, passerelle, corde e reti, suddivisi per livelli di difficoltà e adatti sia ai principianti che agli esperti. Provate l’adrenalina di salire fino a 30 metri di altezza su un maestoso albero della Sila, divertitevi a scendere con le liane e le zip-line, utilizzate reti sospese, le pareti di arrampicata e i tantissimi percorsi ad ostacoli. Date dimostrazione delle vostre abilità nei passaggi acrobatici che che collegano fra loro gli alberi. Le difficoltà possono essere basse (percorsi per tutti) ma anche molto elevate, nelle quali è richiesta una buona prestanza fisica e la giusta dose di coraggio. Grazie alla presenza degli istruttori, delle apposite imbragature ed equipaggiamento tutto viene eseguito nella massima sicurezza per vivere un’avventura adrenalinica o una tranquilla passeggiata naturalistica.

Percorsi Avventura

Questi percorsi consistono in una serie di piattaforme collegate da diversi tipi di ostacoli. Gli ostacoli possono variare in difficoltà, permettendo a bambini, famiglie e avventurieri esperti di trovare il percorso giusto. Le attività su questi percorsi includono l’equilibrio su tronchi oscillanti, l’attraversamento di ponti di corda, cestelli, pedane e il superamento di reti di arrampicata.

Percorsi sugli Alberi

Sentieri sospesi tra gli alberi con ponti tibetani, passerelle, corde e reti fino ad un’altezza massima di 30 metri. Questi percorsi sono spesso suddivisi per livelli di difficoltà, adatti sia ai principianti che agli esperti.

Zip-Line e la nuova attrazione Quick flight: salto nel vuoto da 20 metri

Sono una delle attrazioni più popolari e adrenaliniche: permettono ai partecipanti di sfrecciare attraverso le cime degli alberi, godendo di una vista panoramica mozzafiato e di una scarica di adrenalina. Le zip-line variano in lunghezza e velocità, offrendo esperienze sia per principianti che per esperti. E da quest’anno attiva la nuova attrazione Quick flight con il salto nel vuoto da 20 metri.

Le pareti di arrampicata

Progettate per simulare le condizioni di una vera arrampicata su roccia. Le pareti artificiali del Parco Ezechiele permettono ai visitatori di sperimentare l’arrampicata in un ambiente controllato e sicuro, con diverse vie e difficoltà per soddisfare arrampicatori di ogni livello, dai principianti agli esperti e sfidare la loro forza e agilità.

Sicurezza e Accessibilità

La sicurezza è una priorità assoluta del Parco Avventura Lupo Ezechiele. Tutti i partecipanti riceveranno attrezzature di sicurezza, come imbracature e caschi, e una formazione su come utilizzare correttamente le strutture. Gli istruttori certificati sono sempre presenti per monitorare le attività e fornire assistenza.

Baby park: gonfiabili e percorsi per per bambini da 0 a 3 anni

All’interno del parco un’intera area dedicata ai bambini da 0 3 anni. Mini percorsi avventura, pareti da arrampicata e altre attività specifiche per i piccoli ospiti. Tutto con un alto livello di sicurezza e facilità. Ed ancora scivoli e altalene, aree divertenti con gonfiabili e trampolino per il divertimento dei più piccoli.

Il percorso avventura anche per bambini autistici

Il parco avventura Lupo Ezechiele è anche inclusivo. Come spiega il responsabile Fidelmino Campanaro “abbiamo pensato e ideato un parco che potesse accogliere tutti, dai grandi ai bambini ma anche persone con disabilità in particolare bambini con problemi di autismo. Questo, in particolare è una cosa che mi rende orgoglioso e che ci spinge a fare sempre meglio. Il parco, in questo periodo estivo è aperto tutti i giorni dalle 9 alle 18:00. Una bellissima area naturale che offre una vasta gamma di attività all’aria aperta e percorsi progettati per sfidare e divertire i visitatori. All’interno del nostro Parco, inoltre, realizziamo una serie di eventi e manifestazioni per viverlo a 360 gradi“. Il parco Lupo Ezechiele si trova a Camigliatello località tasso. Per qualsiasi tipo di informazioni, orari, costo dei biglietti, prenotazioni per festeggiare ricorrenze e compleanni all’interno del Parco telefono: 329/0086114 oppure contattare le pagine Facebook e instagram.