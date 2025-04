San Fili: Comune attiva le misure per contrastare la presenza della ‘processionaria’

- Advertisement -

SAN FILI (CS) – Il Comune ha pubblicato sull’Albo Pretorio online dell’ente un’ordinanza sindacale (n.10 del 2 aprile 2025) a firma del sindaco Linda Cribari recante, in oggetto, la “Lotta contro la processionaria del Pino a carico dei proprietari di aree verdi e amministratori di condominio“. Questi, devono effettuare entro 15 giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza, tutte le opportune verifiche e ispezioni sulle piante a dimora nelle proprie aree di competenza, al fine di accertare l’eventuale presenza di nidi di processionaria del pino.

“Nel caso in cui si riscontrasse la presenza dei nidi di processionaria – scrive il Comune – i proprietari, avvalendosi di professionisti o ditte specializzate, dovranno immediatamente intervenire con la rimozione meccanica, la distruzione degli stessi e con l’attivazione di idonea profilassi”. “In caso sia necessario il taglio dei rami dove sono presenti i nidi, questi dovranno essere racchiusi in appositi sacchi al fine di evitare la dispersione in aria di parti pericolose per la salute umana e poi procedere alla distruzione degli stessi mediante abbruciamento”. “E’ fatto – conclude l’ordinanza – assoluto divieto di depositare rami con nidi di processionaria nei cassonetti dei rifiuti di qualunque tipo presenti sul territorio comunale”.