Ryanair punta sulla Calabria: 15 nuove rotte per l’inverno e l’estate 2025: anche Madrid, Barcellona, Bucarest e Tirana

Lamezia Terme – 29 rotte (11 nuove) per l’inverno dai tre aeroporti Calabresi dove Ryanair conta di movimentare 1 milione di passeggeri e 4 nuove destinazione per l’estate 2025 dall’aeroporto di Lamezia Terme: Trieste, Wroclaw in Polonia, Bucarest in Romania e Madrid. Ryanair risponde con un piano di crescita “super-potenziata” per la Calabria e un ulteriore crescita in termini di turismo, posti di lavoro (stimati in 800) e connettività. Per l’aeroporto di Reggio Calabria per il prossimo inverno 13 rotte (di cui 7 nuove), 4 per Crotone (due nuove) e 12 da Lamezia Terme (2 nuove).

Questa mattina la conferenza stampa del presidente della Regione, Roberto Occhiuto e del Ceo di Ryanair, Eddie Wilson, convocata per illustrare le nuove opportunità che si aprono per la Calabria dopo la decisione della Regione di abolire l’addizionale comunale sui passeggeri in partenza dagli aeroporti calabresi. Presente anche l’amministratore unico della Sacal, Marco Franchini.

Ryanair annuncia altri 2 aeromobili a Lamezia e Reggio Calabria

Ryanair si è detta entusiasta di rispondere all’innovativa e lungimirante decisione della regione Calabria di abolire l’Addizionale Municipale/Tassa Turistica. Questa mossa strategica vedrà l’aggiunta di un ulteriore Boeing B737-800 a Reggio Calabria e di uno a Lamezia Terme (un investimento totale di 200 milioni di dollari), e l’introduzione di nuove rotte in tutti e tre gli aeroporti calabresi (Lamezia Terme, Crotone e Reggio Calabria).

Ryanair ha accolto con favore l’approccio pragmatico del Presidente Occhiuto, che ha trasformato la Calabria nella Regione con i costi di accesso più bassi d’Italia. Regioni italiane come Calabria ed il Friuli Venezia-Giulia stanno abolendo il peso dell’addizionale municipale, sbloccando così il pieno potenziale turistico delle loro Regioni. È ora il momento per tutte le Regioni, ma in particolare per Sicilia e Sardegna, di abolire questa tassa regressiva, che viene imposta a tutti i passeggeri, adulti e bambini.

Ryanair, in risposta all’abolizione della tassa municipale offrirà:

4 aeromobili basati (investimento di 400 milioni dollari) – 2 a Reggio Calabria e 2 a Lamezia Terme

Crescita del 50% (fino a 1 milione di passeggeri)

15 nuove rotte per la Regione

Supporto a oltre 1200 posti di lavoro nella Regione

Capacità record, connettività e tariffe basse per la Regione Calabria

Ryanair garantirà una crescita immediata per la prossima stagione invernale, lanciando 11 nuove rotte: 7 da Reggio Calabria per Londtra Stansted, Bruxelles Charleroi, Milano Malpensa, Pisa, Frankfurt Hahn, Katowice e Parigi Beauvais, 2 da Lamezia per Tirana e Bruxelles Charleroi, e 2 da Crotone per Venezia Treviso e Torino. Inoltre, per l’estate 2025 Ryanair introdurrà ulteriori 4 nuove rotte da Lamezia Terme verso Trieste, Madrid, Wroclaw e Bucarest.

ROTTE INVERNO 2024

Dall’aeroporto di Lamezia Terme “Sant’Eufemia”

Bruxelles (Nuova)

Tirana (Nuova)

Pisa

Genova

Bologna

Venezia

Verona

Torino

Bergamo

Milano Malpensa

Francoforte

Londra Stansted

Dall’aeroporto di Reggio Calabria “Tito Minniti”

Pisa (Nuova)

Milano Malpensa nuova)

Parigi Bercy (nuova)

Londra Stansted (nuova)

Bruxelles (nuova)

Francoforte (nuova)

Katowince (nuova)

Torino

Marsiglia

Marcellona

Bologna

Venezia

Dall’aeroporto di Crotone “Sant’Anna”

Torino (nuova)

Treviso (Nuova)

Bergamo

Bologna

ROTTE ESTATE 2025

Dall’aeroporto di Lamezia Terme “Sant’Eufemia”

Trieste (Nuova)

Madrid (Nuova)

Wroclaw (nuova)

Bucarest (nuova)

Pisa

Genova

Bologna

Venezia

Torino

Bergamo

Milano Malpensa

Francoforte

Londra Stansted

Bruxelles

Malta

Valencia

Vienna