COSENZA – Cosenza – Catanzaro vedrà uno stadio Marulla tutto esaurito. Su questo non c’erano dubbi, ma sono bastati appena due giorni per vendere i biglietti di tutti i settori disponibili, andati letteralmente polverizzati. È quanto comunicato dalla società, che con una nota fa sapere che “attualmente lo stadio ‘Marulla’ risulta esaurito. Restano solo da vendere gli 800 biglietti destinati ai tifosi del Catanzaro per il settore ospiti e quelli per gli abbonati del Cosenza che hanno diritto alla prelazione. “Nella giornata di venerdì – fa sapere la società – saranno rimessi in vendita i posti (quantità limitata) di cui gli abbonati non avranno nel frattempo esercitato la prelazione. Ricordiamo che la prelazione è possibile entro le ore 20:00 di giovedì“.

Cosenza – Catanzaro, ultima volta al Marulla il 2018 in serie C

Il derby di Calabria vedrà dunque una vera e propria esplosione di colori e di tifo, per una gara che tornerà a disputarsi in Serie B, allo Stadio Marulla, dopo 33 anni di attesa. In totale in Serie BKT sono 13 i precedenti tra le due squadre (considerando anche la gara dell’andata al Ceravolo), con bilancio a favore dei giallorossi con quattro vittorie a uno e 8 pareggi a completare il quadro. I rossoblu non vincono in casa contro il Catanzaro dal lontano 1985. L’ultima sfida tra le due squadre al Marulla è del 2018: annata che ha poi segnato l’incredibile promozione in serie B dei lupi nello spareggio di Pescara. Uno scialbo zero a zero tra il Cosenza guidato da Piero Braglia e giallorossi allenati da Pippo Pancaro.

Cosenza in campo questa sera a Parma

Ma se l’attenzione di tutti i tifosi è al match di domenica pomeriggio, la squadra è attesa questa sera dal turno infrasettimanale, che vedrà i rossoblu far visita allo stadio Tardini alla capolista Parma. Anche qui non mancherà il supporto dei tifosi del Cosenza: saranno oltre 500 nonostante la gara di martedì. Un match nel quale Caserta dovrà fare a meno di Zuccon, rimasto a Cosenza per uno stato influenzale, e valutare le condizioni di Marras (in caso di forfait pronto Canotto), rimasto in panchina contro la Sampdoria. In difesa torna dalla squalifica Venturi che si sistemerà accanto a Camporese. Dalla cintola in su l’unico sicuro di una maglia da titolare è Tutino che potrebbe essere affiancato da Antonucci. Servirà una gara perfetta per tornare a Cosenza con un risultato positivo e che dia morale proprio in vista della gara dell’anno.