Aprigliano, cani avvelenati. Il Comune: “a caccia dei responsabili, grave gesto”

APRIGLIANO (CS) – “L’ipotetico avvelenamento di diversi cani registrato stamattina nel nostro Comune è un atto di grave inciviltà che merita la condanna di tutti”. Il duro monito arriva dalla pagina social del Comune di Aprigliano che prosegue: “Stiamo collaborando con le forze dell’ordine per trovare i responsabili. Amare un animale non è un dovere, ma rispettarlo sì. Al tempo stesso non può eludersi il fatto che questa triste vicenda ponga l’accento sul dilagante fenomeno del randagismo che interessa il nostro comune. Affrontiamo la problematica da tantissimo tempo e quotidianamente incontrando associazioni, canili e volontari. Per scelta politica e benessere degli animali abbiamo sempre tentato di incentivare le adozioni ed evitare gli ingressi in canile. L’abbandono degli animali, sopratutto nei periodi estivi, è un problema di civiltà. Per sensibilizzare la cittadinanza abbiamo svolto corsi gratuiti, nonché una campagna di microchippatura”.

In queste ore monta la rabbia degli utenti social con un video sul presunto avvelenamento dei cani che sta diventando virale.