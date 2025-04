SuperEnalotto, colpaccio a San Demetrio Corone: centrato un “5” da oltre 43mila euro

- Advertisement -

SAN DEMETRIO CORONA (CS) – Calabria a segno con il SuperEnalotto. Nell’ultimo concorso è stato infatti centrato un “5” da 43.527,94 euro a San Demetrio Corone, in provincia di Cosenza, presso il bar Fantasma in via Skanderberg. Come si ricorderà, l’ultimo “6” da 88,2 milioni di euro è stato centrato il 20 marzo scorso Roma. Il jackpot per la prossima estrazione, in programma giovedì 3 aprile riparte da 14,3 milioni di euro.

A Crotone doppietta da 20mila euro al 10eLotto

In Calabria si festeggia anche a Crotone con il 10eLotto. Qui si tratta di una doppietta da 20mila euro complessivi a Crotone nel concorso di martedì 1 aprile (altro che pesce d’aprile!). I due premi da 10mila euro ciascuno sono stati centrati in un punto vendita di piazza Vittoria, grazie a due “6”. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 30,1 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 1 miliardo di euro da inizio anno.

Lotto, a Lamezia Terme vincita da oltre 25mila euro

E poi la Calabria esulta ancora grazie al 10eLotto con una vincita da oltre 25mila euro a Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro, con una quaterna e quattro terni sulla ruota di Napoli, centrati in un punto vendita di via Sebastiano Guzzi. Una curiosità: l’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 6,2 milioni di euro, per un totale di 357,8 milioni di euro dall’inizio del 2025.