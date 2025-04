Agenda Urbana Cosenza-Rende 2021-2027, al via le adesioni per il Partenariato: ecco come partecipare

- Advertisement -

COSENZA – Il Comune di Cosenza ha pubblicato un avviso per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’adesione al Partenariato per la definizione e l’attuazione del Programma Agenda Urbana Cosenza-Rende 2021-2027. La pubblicazione dell’avviso si inquadra nelle azioni propedeutiche all’avvio del programma di Agenda Urbana Cosenza-Rende 2021-2027, nell’ambito del PR Calabria FESR FSE+ 2021/2027. Con l’avviso pubblicato, l’Autorità Urbana Cosenza-Rende intende da un lato confermare il Partenariato per la nuova programmazione e, dall’altro, estendere la partecipazione agli stakeholder interessati ai vari livelli, agli ETS, ai gruppi informali e ai cittadini interessati. Il coinvolgimento degli stakeholder e della comunità locale rappresenta uno dei focus principali nelle scelte da attuare per l’avvio del nuovo programma di Agenda Urbana Cosenza-Rende 2021-2027.

Tutti i soggetti interessati potranno aderire al Partenariato compilando la scheda allegata all’avviso e scaricabile dal seguente link: https://servizi.comune.cosenza.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?sezione=2024docgara&id=73435

La scheda di adesione dovrà essere trasmessa entro il prossimo 10 aprile contestualmente ai seguenti indirizzi:

PEC: protocollo@pec.comune.cosenza.it

E-mail: salvatore.modesto@comune.cosenza.it

Nell’oggetto dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Agenda Urbana 2021-2027 – Richiesta Adesione Partenariato”.