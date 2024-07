Il ruolo delle guide ufficiali del Parco Sila per visitare in sicurezza l’Altopiano Silano

CAMIGLIATELLO SILANO – Al di là delle elevate temperature, il calendario ci ricorda che siamo ormai in piena estate, periodo dell’anno in cui, chi più e chi meno ne approfitta per qualche giorno di meritato riposo dopo un anno di lavoro. Da qualche anno a questa parte la Calabria, anche ai due massicci dell’Aspromonte, del Pollino e dell’Altopiano Silano è diventata altamente attrattiva grazie anche ai cosiddetti sport outdoor di montagna. L’Altopiano Silano, per la sua morfologia si presta meglio per queste attività, ma per poterle svolgere bisogna conoscere delle regole fondamentali per evitare spiacevoli incidenti oppure farsi accompagnare da esperti del settore, come per esempio le guide ufficiali del Parco Nazionale della Sila.

