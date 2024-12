San Giovanni in Fiore, Sabato la III edizione del Premio internazionale Città di Gioacchino da Fiore

SAN GIOVANNI IN FIORE – Il prossimo sabato, l’Abbazia florense di San Giovanni in Fiore ospiterà la terza edizione del Premio internazionale Città di Gioacchino da Fiore, istituito per divulgare l’attualità del pensiero profetico dell’abate e teologo calabrese. Ideato dal sindaco di San Giovanni in Fiore, Rosaria Succurro, il Premio viene assegnato a eminenti personalità dell’ambito accademico, scientifico, culturale, artistico, sportivo, imprenditoriale e sociale. Realizzato quest’anno dal maestro orafo Giovanni Pertichini, il prestigioso riconoscimento, che riproduce la figura gioachimita dell’Albero Aquila, sarà assegnato a personalità del mondo dell’ambito accademico, scientifico, culturale, artistico, imprenditoriale e sociale.

Il Premio speciale andrà invece alla memoria di Giacomo Mancini, «per l’altissimo spessore politico, lo spirito democratico e i valori umani che ne hanno caratterizzato e ancora ne caratterizzano la figura. Con questo appuntamento annuale – spiega il sindaco Succurro – vogliamo far conoscere il fascino, la storia e l’attualità dell’abate Gioacchino, che ebbe un’influenza straordinaria nel corso dei secoli, spirituale, filosofica e in senso lato politica, anche anticipando, con le complesse immagini del suo “Liber Figurarum”, l’ambientalismo di Papa Francesco e la concettualizzazione del presente per ideogrammi». «Oggi dobbiamo insistere – prosegue Succurro – sulla centralità del Sud, patria di un umanesimo contemporaneo che deriva dall’utopia di Gioacchino.

Di solito si parla della Calabria come luogo di criminalità e povertà, ma bisogna raccontarla come terra di grandi utopie ancora vive. La forza del pensiero di Gioacchino sta proprio nella sua capacità di richiamare l’attenzione sul futuro e sulla pace come presupposto per l’incontro di popoli, religioni e culture differenti». Data l’importanza del Premio, Poste Italiane ha garantito l’annullo filatelico temporaneo, che verrà apposto sulle cartoline dedicate all’evento.