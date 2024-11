La Polizia Locale di Cosenza festeggia i suoi 150 anni con il libro del luogotenente Filice

COSENZA – Un libro commemorativo per il compimento dei 150 anni del corpo di Polizia Locale di Cosenza. E’ un’idea matura e concretizzata dal luogotenente, proprio, della Polizia Locale bruzia, Massimo Filice.

Il titolo del libro è “Cosenza e i suoi vigili urbani” e sarà presentato venerdì 8 novembre, nel corso di una cerimonia commemorativa a partire dalle ore 17:00, al Castello Svevo. Un libro che il luogotenente Filice, ha voluto scrivere proprio in occasione di questo importante anniversario, un’idea che coltivava da tempo e che grazie ad una accurata ricerca di fonti documentali, reperite nei vari archivi è venuto fuori quello che si può definire un vero e proprio racconto, scritto e fotografico che evidenzia come il corpo della polizia locale, in questi lunghi 150 anni sia stato testimone dei cambiamenti culturali e sociali della città di Cosenza.