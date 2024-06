Con Ursino e Delvecchio il Cosenza può davvero puntare al salto di qualità e far esplodere l’entusiasmo

COSENZA – Sono bastate le parole, nette, chiare e dirette, di un professionista, ma anche di un vecchio volpone del calcio come Beppe Ursino, a lasciare sensazioni più che positive ad un ambiente che non aspettava di sentire altro. «Non sono venuto qui per i soldi, ma per ottenere un risultato importante e dare soddisfazioni al pubblico che se lo merita. Ce la metteremo tutta affinché questa città, questa società e la sua tifoseria possano ottenere dei risultati importanti”. Lui stesso si è definito una persona che nel suo lavoro che ama vincere le sfide: “la mia esperienza è quella di una persona che vuole ottenere dei risultati. Da piccolo volevo fare il direttore e ci sono riuscito, poi volevo andare in serie A e ci sono riuscito. Ora sono qui a Cosenza e ho un solo sogno che non vi dirò mai». Scatta l’applauso della sala stampa, mentre il presidente Guarascio sorride e annuisce.

Beppe Ursino, bombardato di domande, sembra avere ben chiaro quello che vuole in questa sua esperienza al Cosenza, accettata dopo 3 anni di serrato corteggiamento da parte di Guarascio come per loro stessa ammissione («era venuto a casa mia per farmi accettare e alla fine ho ceduto»). Un ultimo ambizioso traguardo per Beppe da aggiungere alla sua strepitosa carriera da dirigente che ha fatto grande il Crotone in Italia e all’estero. E Cosenza, il suo entusiasmo e la sua maturità non aspettava altro!

Poi, si sono aggiunte anche le dichiarazioni di un giovane che ha già le idee chiarissime, come il nuovo DS Gennaro Delvecchio (già in perfetta sintonia con il DG) «ho scelto una migliori piazze della serie B, dove tantissimi DS sarebbero venuti di corsa», per capire che questa volta il Cosenza, almeno nelle intenzioni, è pronto a provarci e a recitare un ruolo da protagonista nel prossimo campionato di Serie B. Infine, la ciliegina, ad una conferenza stampa dove finalmente si è parlato di ambizioni, di una rosa che non dovrà essere formata da “mezzi giocatori” ma di lottatori, di calciomercato, di giovani e del nuovo allenatore (dopo l’addio di Viali) che “dovrà avere il fuoco dentro”, è arrivata dalle parole in apertura del presidente Eugenio Guarascio che ha poi assistito a tutta la conferenza stampa: il riscatto di Gennaro Tutino e la scelta di Ursino e Delvecchio «con il nuovo DG e DS abbiamo iniziato un percorso nuovo».

Insomma, sensazioni positive da una conferenza stampa dove è sembrato che il percorso del Cosenza Calcio sia già bel delineato. Voglia di fare bene, di allestire una rosa all’altezza della situazione pensando ovviamente, come primo obiettivo, a mantenere la categoria. Ma le ambizioni sono certamente altre: regalare un sogno ad una tifoseria, quella rossoblu, che ha mostrato in più di una occasione il suo sconfinato amore per questi colori, che merita, finalmente, un campionato da protagonista e che aspetta solo che la miccia prenda fuoco. La strada imboccata in questi primissimi giorni d’estate potrebbe finalmente essere quella giusta!