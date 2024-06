Il Cosenza riscatta Gennaro Tutino, l’annuncio di Guarascio

COSENZA – Il giorno delle presentazioni in casa Cosenza, ma anche delle risposte. Questa mattina, nella sala ‘Bergamini’ dello stadio San Vito – Marulla, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione ufficiale del direttore generale Beppe Ursino e del direttore sportivo Gennaro Delvecchio.

A fare gli onori di casa il presidente del Cosenza Calcio, Eugenio Guarascio, che ha sottolineato la chiusura di questo campionato in modo positivo “anche se abbiamo avuto qualche criticità. Abbiamo deciso di avviare un percorso nuovo e siamo in presenza del dg Ursino che inseguo da tre anni, sapete del mio ‘innamorament’o. Per il Cosenza il suo arrivo vale tantissimo; è una figura che mancava. Il Ds Delvecchio é un giovane ma che ha tantissima voglia di fare”.

Poi l’annuncio tanto atteso: “la bella notizia che voglio darvi é che abbiamo riscattato Tutino. Un calciatore che ha fatto 20 goal e la società si é trovata pronta per fare questo passo. Volevo pubblicamente ringraziare il direttore Gemmi per questi due anni a Cosenza”.