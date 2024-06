Inizia l’era di Gennaro Delvecchio al Cosenza. Ufficializzato il nuovo DS, contratto di due anni

COSENZA – Dopo il direttore generale Ursino, ecco l’ufficializzazione anche di Gennaro Delvecchio, nuovo DS del Cosenza Calcio con un contratto di due anni. A lui l’eredità di Gemmi e un compito tutt’altro che semplice visto che il nuovo direttore sportivo si troverà subito a dover affrontare diversi temi scottanti, a cominciare dalla questione realativa a Gennaro Tutino, al confronto con il tecnico Viali che sembrerebbe intenzionato a lasciare Cosenza, ai rinnovi del calciatori in scadenza, dai prestiti fino all‘allestimento di una rosa importante che possa affrontare un nuovo difficile campionato di Serie B come quello che si preannuncia nella nuova stagione.

Questo il comunicato della società rossoblu “La Società Cosenza Calcio comunica di aver affidato il ruolo di Direttore Sportivo al Sig. Gennaro Delvecchio. Il Direttore Delvecchio, che si lega al Cosenza con un accordo biennale a partire dal primo luglio 2024, nella scorsa stagione ha ricoperto l’incarico di Vice Direttore Sportivo dell’Hellas Verona mettendo a frutto nella massima serie la sua attitudine nell’individuare calciatori talentuosi. Nato a Barletta è stato calciatore tra le altre di Sampdoria, Lecce , Catania e Bari, una volta lasciato il calcio giocato ha guidato i settori giovanili di Bari e Lecce meritando il riconoscimento di miglior responsabile del settore giovanile. Il Cosenza Calcio dà il benvenuto a Gennaro Delvecchio nella famiglia rossoblù!”