COSENZA – Attimi di paura nel primo pomeriggio di oggi in via Lungo Crati, nella parte storica di Cosenza, nei pressi del costruendo Museo di Alarico. Si è sfiorato un vero e proprio dramma in seguito all’improvviso crollo di una grossa porzione di cornicione staccatosi da un palazzo. I calcinacci sono precipitati al suolo e solo per un caso fortuito nessuno è rimasto ferito. Non solo perché proprio sotto il palazzo è presente un’attività commerciale, ma anche perché il grosso pezzo di cornicione ha letteralmente sfiorato una bambina che camminava lungo il marciapiede.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Cosenza e la polizia municipale che ha interdetto temporaneamente al traffico la zona in attesa che i vigili del fuoco completino le operazioni di messa in sicurezza dell’edificio. Sono in corso ispezioni all’intero fabbricato. Ad accertarsi di quanto accaduto anche la neo vicesindaca Maria Locanto.