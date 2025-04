Pneumatici, scarti edili, laterizi… ennesima discarica abusiva sequestrata dalla Guardia Costiera

- Advertisement -

CROTONE – Proseguono senza sosta le attività ispettive del Nucleo Operativo di Polizia Ambientale della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Crotone, impegnato nella prevenzione e contrasto degli illeciti ambientali. Recentemente, grazie alla segnalazione di cittadini attenti e sensibili alla tutela dell’ambiente, i militari hanno individuato una discarica illegale nell’entroterra crotonese, precisamente nella località Cantorato, nel Comune di Crotone.

L’area, di circa 530 metri quadrati, era adibita a deposito illegale di rifiuti di vario tipo. Tra i materiali rinvenuti, si segnalano numerosi pneumatici fuori uso, scarti edili, laterizi, tegole e lastre in fibrocemento, che potrebbero contenere amianto, oltre a sanitari abbandonati e imballaggi vari. Il tutto, in evidente violazione delle normative ambientali vigenti. A seguito di una rapida e puntuale indagine, l’intera area è stata sequestrata dai militari e messa sotto il controllo dell’Autorità Giudiziaria. La Procura della Repubblica di Crotone è stata tempestivamente informata, e la proprietaria del terreno, responsabile del sito, è stata denunciata per violazioni al Testo Unico Ambientale (D. Lgs. 152/06), che disciplina la gestione dei rifiuti e la tutela dell’ambiente.

Questa operazione rientra nelle attività di sorveglianza e contrasto alle violazioni ambientali che la Guardia Costiera di Crotone porta avanti con determinazione, in collaborazione con la Procura della Repubblica. L’obiettivo è tutelare il territorio da atti illeciti che minano la salute pubblica e compromettono la sicurezza ambientale. Le attività proseguono con l’intento di monitorare costantemente il territorio, prevenendo e contrastando episodi simili che possano danneggiare l’ambiente e la qualità della vita dei cittadini.