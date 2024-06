COSENZA – C’è entusiasmo e tanta voglia di mettersi subito al lavoro nelle parole dei due nuovi protagonisti del futuro del Cosenza Calcio, il direttore generale Ursino e il direttore sportivo Delvecchio. Nella conferenza stampa, quella allo stadio Marulla, che si è aperta con la notizia del riscatto di Tutino, la parola è passata poi al Dg Ursino “Guarascio, sono tre anni che mi insegue; é venuto anche a casa mia e per me é sempre stato un onore avere le sue lusinghe. Alla fine ho ceduto, ma l’ho fatto perché questa é una grandissima piazza”.

Ursino “Viali non è più l’allenatore del Cosenza”

“Io e Delvecchio – sottolinea il Dg – faremo di tutto per dare il massimo; questo é quello che posso assicurarvi. Veniamo con tanto entusiasmo e voglia di fare bene. Senza illudere nessuno, prima la salvezza. Viali non é più l’allenatore del Cosenza, volevo dirlo per correttezza. Ha lasciato nonostante la proposta di due anni di contratto, ha detto che non era motivato. Ovviamente ci stiamo muovendo per scegliere un tecnico adeguato al Cosenza. Delvecchio é un direttore rampante, giovane e che ha una voglia matta di far bene. Dovete avere fiducia nella società e con il riscatto di Tutino la società lo ha dimistrato avendo fatto un grande sacrificio economico. Posso solo dirvi che qui mezzi giocatori non ne arriveranno. Sceglieremo il tecnico giusto per il posto giusto e l’allenatore é una pedina he non possiamo sbagliare. Sono un vincente, voglio vincere, la piazza di Cosenza é pronta per certi traguardi, ma occorre pazienza. Il budget? Non voglio essere cattivo ma a voi deve interessare poco. Certamente il Presidente prendendo me e il DS ha fatto una scelta importante ed ha dato un segnale”.

Delvecchio “Cosenza grandissima piazza, pronto a dare tutto”

“Voglio ringraziare il Verona che mi ha dato l’opportunità di venire qui a Cosenza nonostante avessi un contratto. Ringrazio anche Guarascio per aver scelto me nonostante tanti DS più blasonati di me. Cosenza é una delle migliori piazze di B e scelta migliore non potevo fare. Da parte mia ci sarà coerenza e sono pronto a dare tutto. Tutino resta o verrà “sacrificato”? Dobbiamo partire prima dall’allenatore. Chiaro che im riscatto é un segale ma parlare di Tutino adesso é sbagliato, lo faremo dopo aver scelto l’allenatore. E il tecnico che verrà qui dovrà farlo con passione e grinta… deve avere il fuoco dentro. Conosco bene la rosa del Cosenza. Abbiano una buona base da cui partire ma non ho paura se devo guardare e prendere qualche giovane forte anche all’estero”.