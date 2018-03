RFI – Ritardi Fantastici Italiani

Leggo direttamente dal nostro giornale: “Cosenza – Sono iniziati oggi i lavori di ripristino della linea all’interno della galleria “Santomarco”, sulla linea Paola – Cosenza chiusa dal 6 dicembre scorso dopo il deragliamento di un treno regionale.

“Oltre 100 tecnici di Rete ferroviaria italiana e delle ditte appaltatrici – è detto in un comunicato della societĂ Rfi – sono all’opera da questa mattina per ripristinare i binari danneggiati dal deragliamento del treno e rinnovare i tratti di rotaia, come da pianificazione per l’anno in corso. “… Oltre 100 TECNICI! PiĂą che una comunicazione di Rete Ferroviaria Italiana mi sembra uno scherzo… mi sorge il dubbio che RFI possa significare “Ritardi Fantastici Italiani” tutto in puro stile tricolore dove tutto è possibile…

Un incidente accaduto il 6 dicembre del 2017… un’inchiesta ancora in corso e la gente, i pendolari tra cittĂ e costa tirrenica, costretti a viaggi della speranza. RFI dice che la colpa è della Magistratura… la Magistratura dice che è colpa di RFI… e così via all’infinito… Praticamente siamo ancora qui ad ascoltare le solite frasi formali e di circostanza delle autoritĂ competenti, che, ovviamente, non assolvono e non risolvono… eppure siamo nel 2018!…

Non ci resta che chiedere la grazia a San Francesco di Paola… sanfrancìpensacitu.it!!!!!… nel frattempo andiamo a Moscow… con i Telex…