Residenza per anziani a Mandatoricco, Asp concede immobile in comodato d’uso per 99 anni

MANDATORICCIO (CS) – Per la residenza per anziani di località Savuco, è stato ufficialmente sottoscritto insieme al Direttore Generale dell’Asp, Antonello Graziano, il contratto di concessione di comodato d’uso gratuito dell’immobile per la durata di 99 anni. È quanto fa sapere il sindaco di Mandatoriccio, Aldo Grispino, esprimendo soddisfazione per questo risultato che consentirà, dopo un’attenta opera di riqualificazione e di ammodernamento e l’assegnazione della gestione di consegnare alla comunità ed al territorio un servizio importantissimo per la terza età e di dare risposte significative in termini occupazionali.

La vicenda della residenza per anziani di località Savuco si protrae da 36 anni. Nel 1987 durante il primo mandato dello stesso Grispino, per sopravvenuti problemi di natura amministrativa e burocratica l’opera non era stata completata. I prossimi interventi che saranno programmati sull’immobile, ormai fatiscente e abbandonato, consentiranno anche una radicale azione di bonifica e riqualificazione dell’intera zona.