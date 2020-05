+ migliori… di chi?!… di cosa?!… perché?!… perché la maggior parte di noi è stata a casa buona buona, calma calma?!

Perchè dopo la quarantena dovevamo uscire meglio prima (+MIGLIORI rende di più!)?! Eppure le cantate dal balcone, l’Inno di Mameli anche sotto la doccia, la solidarietà su ogni post di ogni social possibile ed immaginabile… commenti scientifici, complottisti, militari, di governo, sociologia e tanto altro ancora.

Insomma la paura, la morte, l’evento straordinario, la disgrazia doveva renderci per forza migliori?!… non mi spiego il perché e mai me lo spiegherò. C’è chi ha avuto brevi flirt amorosi con Conte, la Azzolina… chi con Burioni, ogni conferenza stampa o dichiarazione diventava un appuntamento d’amore. Perchè dovevamo essere migliori dopo aver visto le migliaia di bare scorrere tra le vie di Bergamo o assistere impotenti ai dati che giorno dopo giorni crescevano in un Paese confuso, incapace e mediocre nella sua classe dirigente?!…

L’unica spiegazione logica che trovo che forse, lontanamente nel nostro animo, speravamo di uscirne “più” migliori… invece nella migliore delle ipotesi siamo tornati quello che eravamo… ma nel frattempo qualcuno però è peggiorato!!!!!… Insomma dal “C’è la faremo…” all’essere “Più migliori” è un battito di ciglia… vorrei soltanto dire una cosa… che il Paese che fa sfrecciare le Frecce Tricolori sul Duomo di Milano, che chiede un contributo con un sms, che ha una Protezione Civile in cerca di donazioni, questo Paese oggi si stringe al capezzale del Calcio… mentre in Spagna il governo ha annunciato dieci giorni di lutto nazionale. E noi saremmo dovuto uscire da questa situazione, più forti, più credibili, sensibili, migliori?!…

A voi il giudizio… io mi sento nel bel mezzo di una rissa con Bud Spencer e Terence Hill.. più che meglio di prima… peggiodiprima.it!!!!!…