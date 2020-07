La grande Bellezza

Amore, Libertà, Civiltà, Uguaglianza, Vivere, Cultura, parole e gesti di un significato ed una bellezza meravigliosa, unica, vera!

“Non solo un volto” rappresenta uno squarcio non solo nel mondo predefinito della “sessualità” e dell’idea dogmatica della Famiglia, ma si trasforma in un grimaldello che va a scardinare la mentalità chiusa di una piccola realtà provinciale del Sud. “Non solo un volto” per me è qualcosa di inaspettato… irrealizzabile, non ipotizzabile, qualcosa che immagino e vedo in Svezia, Olanda, Spagna… non a Cosenza.

Il messaggio è sublime, perché vero, condito di sorrisi fatti di verità, quella verità che è passata dal tunnel della sofferenza… parole, storie… un vissuto tatuato sulla propria pelle. Bello… veramente bello… ho visto questo video in una sera d’estate insieme alla mia compagna… e mi sono emozionato… ripeto… dalla mia “Cosenza” non mi sarei mai aspettato un sussulto così grande di Amore e Libertà.

Bravi e grandi tutti… giuro non parlo più… molto meglio lo facciano i protagonisti del video… da seguire in ogni suo frame… io la mia “perla” però l’ho scelta… allorquando si parla del “cambiamento” e il cambiamento può passare solo ed esclusivamente dal fattore Cultura. Già possiamo cambiare… si possiamo essere migliori, possiamo crescere…

“Non solo un volto” ci dimostra questo… che dire se non solo ‘Grazie’!… lagrandebellezza.it!!!!!… dimenticavo… Complimenti!