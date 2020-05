No Metro? Monorotaia!

Tutto cominciò con tanti che manifestavano contro la Metro… i famosi “No Metro”… poi parte dei “No Metro”, con tanti bei big, così damblè passarono con i “Si Metro”

Oggi abbiamo una totale trasversalità che confluisce nel più chiaro ed inequivocabile “Booh Metro!”. Ebbene si… bocciatura o no… applicazione o no… progetto in fumo o progetto in cantina… siamo di fronte a qualcosa che per mesi e mesi ha bloccato la normale viabilità della città di Cosenza e le normali attività individuali e professionali, nonchè le attività commerciali su Viale Parco. Insomma, anche se nessuno ne parla in questi termini, una e vera e propria ecatombe.

Se questa benedetta o maledetta Metro (dipende dai punti di vista) non si fa, io proporrei, in pura salsa “simpsoniana” una gran bella MONOROTAIA!… comunque “No Metro, No Party!”… prima che qualcuno possa fare chiarezza… nell’ordine proponiamo: “possiamo togliere i rifiuti dalla strada?“… di seguito… “possiamo restituire ai cittadini Viale Parco?”… potete consolidare Piazza Fera?... se no cado giù al parcheggio”… in ultimo chiedo per me… non per un amico… ma il Parco del Benessere?!...

Grazie!… rimangoinattesa.it!!!!!…