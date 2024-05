Cassano Ionio, lavori bitumatura per Marina e Laghi di Sibari e Bruscata-Fuscolara-Millepini

CASSANO IONIO (CS) – Sono stati consegnati i lavori di risistemazione e di bitumatura delle strade di accesso per Marina e Laghi di Sibari e Bruscata-Fuscolara-Millepini per circa 700mila euro. Il finanziamento originario ottenuto dal fondo regionale dei Patti territoriali ammonta, invece, a 800mila euro. L’impresa come da capitolato d’appalto ha 85 giorni dalla data di consegna dei lavori ma ha fatto sapere che l’intervento partirà nei prossimi sette giorni e sarà completato prima dell’estate per permettere a residenti e turisti di godere delle strade ammodernate.

Alla formale cerimonia di consegna erano presenti il sindaco Giovanni Papasso, il vicesindaco Antonino Mungo, l’assessore Leonardo Sposato, il consigliere Antonio Strigaro, il dirigente dell’Area Tecnica ingegnere Luigi Serra-Cassano, il responsabile della squadra manutenzione Peppino Perri e la Polizia Locale. Presenti anche Vincenzo Cersosimo, referente della Teknoappalti, impresa di Francavilla Marittima che eseguirà i lavori, l’architetto Francesca Felice, capogruppo dell’associazione temporanea di professionisti che ha redatto il progetto, il rup geometra Francesco Praino, e l’architetto Emilia Macrino (che insieme all’architetto Felice e all’ingegnere Maurizio Lapietra formano l’rtp) e il presidente dell’Associazione Laghi di Sibari Luigi Guaragna oltre ad alcuni cittadini intervenuti per conoscere i dettagli dell’opera.

«I Laghi e Marina di Sibari – ha commentato l’architetto Francesca Felice – hanno rappresentato per tanto tempo il sogno di un’epoca per l’intera Calabria, il simbolo di una prospettiva turistica nuova e distintiva per tutto il Sud. Con la consegna dei lavori, parte oggi proprio da qui un importante progetto regionale di riqualificazione e di ri-funzionalizzazione di quest’area del Comune di Cassano».

L’intervento, nel suo insieme, si configura come una riorganizzazione generale della mobilità sostenibile nelle aree interessate ma anche come valorizzazione dei siti culturali e paesaggistici esistenti.

Gli interventi

“Riguardano la sistemazione e la riqualificazione funzionale e urbanistica delle aree turistiche di Marina, Laghi di Sibari e Fuscolara-Millepini-bruscate. A Marina – ha spiegato il sindaco Papasso nel dettaglio – verrà risistemata e bitumata la strada di accesso dalla Statale 106 fino all’ingresso del villaggio e proseguire per la strada interna che la collega ai Laghi di Sibari. Ai Laghi, invece, i lavori interesseranno tutto lo stradone che va dal Museo archeologico nazionale della Sibaritide fino alla rotatoria/sbarra accesso mare e a Bruscate-Millepini-Fuscolara la strada di accesso dalla Provinciale fino al Mare. Cambieremo così il biglietto di accesso alle nostre principali aree turistiche e sarà una operazione importante anche perché ci sono alcune aree che ormai necessitavano di essere bitumate. Tra l’altro elimineremo quei grandi dossi di cemento presenti (che non sono più a norma) e faremo altri interventi per garantire l’efficienza degli impianti pubblici. Ringrazio il presidente Roberto Occhiuto, l’ex assessore Fausto Orsomarso, con il quale l’amministrazione comunale ha interloquito all’epoca per i fondi dei Patti territoriali, e l’assessore Gianluca Gallo, quale rappresentante del territorio, per l’impegno profuso in merito».