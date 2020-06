Insomma non siete mai contenti… mamma mia!… vi lamentate sempre! Hanno messo il vitalizio in due secondi e poi l’hanno tolto in due ore… embè?!

Stiamo lì a sindacare i secondi… a porte chiuse, aperte, Tallini è un Perito Industriale o altro… ma suvvia… se fossi l’Oste canterei “Ma che ce frega ma che ce ‘mporta Se l’oste ar vino ci ha messo l’acqua… “.

Poi ci sono dei “figli fortunati” che possono sorseggiare champagne a bordo vasca e festeggiare una ricorrenza nell’esclusività di un posto… magari lo stesso dove i lavoratori hanno problemi con lo stipendio…

Embè… ma suvvia… questa è la storia dell’Umanità, vogliamo prendercela anche con la Fortuna e con chi non paga gli stipendi?! Facciamo notte!…ma dai… sempre a polemizzare. Perché misurare la temperatura corporea se in Calabria ci sono 40° un pò come vendere ghiaccioli al Polo… ma dai sempre a sottilizzare (significato: eccedere in analisi o distinzioni minute e cavillose, cavillare) tra gradi e temperatura… sempre la pagliuzza mah!… e la spazzatura a Cosenza, e Viale Parco e la Metro… sempre il pelo nell’uovo… un lamento continuo… mah!… solo pochi estratti di vita reale calabrese (le ultime dalla Terra di Pitagora)…

Disco popopoooooò direttamente dalla Capitale…Calabria mia bella… Calabria mia povera… peccato.it!!!!!…