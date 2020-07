Auto sicura: olio e filtro sono fondamentali

D’estate le auto si usano di più a Cosenza e andare al mare è una sana abitudine. E se non è mare sono le gite fuori porta. Lo sappiamo tutti: rimanere in città durante il week, end non esiste

Uscire, raggiungere le famiglie nei paesi, andare al mare o in montagna, scoprire nuovi luoghi e questo anno la voglia è giustamente tantissima ed è per questo che avere nel garage tutto ciò che serve per una manutenzione perfetta diventa necessario. Per questo motivo qualche giorno fa abbiamo sperimentato i servizi offerti da motordoctor.it ed abbiamo capito che si tratta di qualcosa si molto efficiente.

Olio e filtro: cambiarli è fondamentale

Il filtro dell’olio si sporca di impurità a causa dell’olio, l’olio pulito fa girare al meglio gli ingranaggi del motore ed è per questo motivo che va controllato costantemente per mantenere la macchina efficiente. L’olio serve a proteggere il motore dalle impurità ed il filtro impedisce che le piccole particelle di fuliggine generate con la messa in moto vengano messe in circolo. E’ importante che il filtro sia sempre perfetto anche perchè deve tenere in efficienza l’olio che svolge tantissime funzioni tra cui quella di tenere alla giusta temperatura il motore e tutte le sue componenti. Cambiare l’olio ed il filtro è fondamentale: per non incorrere in errori bisogna osservare il libretto della propria auto. E’ fondamentale pensare che la spesa non è importante. Meglio una ottima manutenzione del filtro e dell’olio piuttosto che correggere qualche disastro a posteriori. Un cambio filtro costa massimo 30 euro mentre se ci sono da fare un cambio olio motore completo, da un meccanico, si spendono circa 150 euro.

Filtro olio: cioè che devi sapere

Innanzitutto è fondamentale sapere che prima di cambiare l’olio del motore bisogna conoscere bene un filtro. L’olio, come detto, serve per far funzionare in modo perfetto il motore e quindi ovviamente anche a raffreddare e pulire gli ingranaggi, tenerlo in perfetta forma è fondamentale. Il filtro serve per evitare che le impurità arrivino nel motore. Per scegliere il filtro giusto bisogna tener presente che esiste:

Filtro ad immersione

Filtro avvitabile

Qualsiasi sia il filtro che monta il motore è dotato di una membrana filtrante capace di trattenere le impurità. Avere una perfetta manutenzione del motore passa indubbiamente dal filtro.