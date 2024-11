Torna a tremare la terra tra Cellara e Mangone. Forte scossa di terremoto di magnitudo 4.2

- Advertisement -

CELLARA (CS) – Un forte boato poi la scossa di terremoto di magnitudo 4.2. La terra è tornata a tremare in provincia di Cosenza, con epicentro tra i comuni di Mangone e Cellara, dove già ad ottobre si era registrato un forte sciame sismico. La scossa di terremoto è avvenuta all’una di notte ed è stata registrata dall’INGV-Roma. L’ipocentro è stato localizzato a una profondità di 20 km. Al momento non si ha notizia di danni a persone o cose ma molte persone si sono riversate in strada.

Scossa avvertita distintamente dalla popolazione anche a Cosenza, Rende, nell’area urbana ma anche in diversi centri della Provincia di Cosenza e della Calabria in particolare nel catanzarese e crotonese