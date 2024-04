Nuova rapina a Castrovillari, prese di mira attività commerciali

CASTROVILLARI (CS) – Parlare di allarme potrebbe sembrare esagerato, ma quattro episodi in poco tempo sono emblematici di una situazione preoccupante, soprattutto se si pensa anche ai furti che si sono verificati ai danni di alcune abitazioni private.

A Castrovillari c’è grande preoccupazione per i furti posti in essere negli ultimi giorni. Ad essere presi di mira sono stati alcuni esercizi commerciali, collocati anche in pieno centro. L’ultimo episodio è avvenuto sabato scorso, di sera, con una persona che è entrata in una tabaccheria con il volto travisato e si è fatto consegnare l’incasso del pomeriggio. Circa una settimana prima, in prossimità dell’orario di chiusura, un uomo con il volto travisato ed armato aveva fatto irruzione in un supermercato costringendo le cassiere a consegnare l’incasso. Una situazione simile si era verificata ancora qualche giorno prima: presi di mira, in quella occasione, un panificio ed una salumeria, che si trovano in una zona centrale della città del Pollino. Identica dinamica: anche nei precedenti due casi si è trattato di un uomo armato con il volto coperto.

I Carabinieri della Compagnia di Castrovillari stanno indagando per risalire ai responsabili o al responsabile degli episodi in questione, che hanno generato grande preoccupazione anche in considerazione, come detto, di alcune rapine, che sono state poste in essere anche in abitazioni private.