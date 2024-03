Castrovillari, cresce la paura. Ancora una rapina a mano armata: presa di mira una tabaccheria

CASTROVILLARI (CS) – Non si arresta l’ondata criminale a Castrovillari dove ieri sera è stata compiuta una rapina ai danni di tabaccheria sita in via Padre Pio da Pietralcina, nella zona nord della città del Pollino. Si tratta del quarto colpo in poco meno di due settimane dopo quella ai danni di una salumeria e poi una panetteria nella stessa giornata del 15 marzo e di un supermercato la sera del 23 marzo in Via dell’Industria.

Ieri sera, intorno alle 21: la mano criminale è tornata in azione con lo stesso modus operandi. Volto coperto e pistola in mano, il malvivente è entrato nell’esercizio commerciale e, dopo aver minacciato il titolare, si è fatto consegnare l’incasso (poche centinaia di euro) per poi dileguarsi. Lanciato l’allarma sul posto sono giunti i carabinieri della compagnia di Castrovillari che hanno avviatole indagini, ascoltando i titolare e visionando le telecamere di sorveglianza. Intanto cresce la paura tra gli esercenti che chiedono maggiori controlli. Alcuni di loro hanno fatto ricorso ad istituti privati di vigilanza, altri aumentato la sicurezza installando telecamere di sorveglianza. Ma c’è anche chi, per la paura, preferisce chiudere il proprio negozio prima che faccia sera.