Castrovillari, nuova rapina a mano armata ai danni di un negozio. Cresce la paura in città

CASTROVILLARI (CS) – Dopo i due colpi effettuati nella stessa giornata, ai danni di una salumeria e una panetteria, ancora una rapina a mano armata a Castrovillari, la terza in poco meno di 10 giorni, dove cresce l’allarme sociale e la paura per l’escalation criminale. Questa volta i malviventi, anche se sarebbe più corretto parlare al momento di una sola persona, quella che ha preso di mira un supermercato che si trova in Via dell’Industria e il modus operandi sembrerebbe lo stesso.

Anche questa volta, infatti, la rapina è avvenuta intorno all’orario di chiusura quando un uomo, con il volto travisato, ha fatto irruzione all’Eurospar. Arma in mano, dopo aver minacciato il commesso, l’uomo si è fatto consegnare l’incasso e poi si è dileguato nell’oscurità a piedi non si sa se atteso da qualche complice. Immediato l’allarme da parte dei dipendenti che hanno contattato i carabinieri della compagnia di Castrovillari che si sono recati sul posto. I militari hanno subito avviato le indagini facendosi consegnare le immagini registrate dalle videocamere di sicurezza del supermercato (nella zona sono diverse le telecamere presenti) ed ascoltato i presenti per cercare di risalire all’autore della rapina.