Castrovillari: due rapine una dietro l’altra, prese di mira piccole attività

CASTROVILLARI (CS) – Avrebbe agito con il volto travisato e armato di una pistola il soggetto che in circa mezz’ora ha compiuto due rapine. Prese di mira prima una salumeria e poi una panetteria. Il ladro avrebbe portato via in entrambi i casi l’incasso della giornata. Tutto è accaduto tra le 20 alle 20.30 circa e i carabinieri ritengono che a colpire sia stato lo stesso malvivente.

Intorno alle 20, il soggetto ha fatto irruzione in una salumeria di corso Calabria, quasi all’orario di chiusura, e dopo aver minacciato la proprietaria con l’arma si è fatto consegnare l’incasso ed è poi fuggito a piedi. Meno di mezz’ora e si verifica un altro colpo, con la stessa dinamica, ai danni della panetteria. Le indagini sono affidate ai carabinieri di Castrovillari. Il bottino sarebbe di poche centinaia di euro.