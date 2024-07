Cosenza, il Sacro Mantello di San Francesco di Paola fa tappa in Questura – FOTO

COSENZA – Il ‘Sacro Mantello’ di San Francesco di Paola ha fatto tappa oggi poco dopo la mezzanotte alla Questura di Cosenza dove è stata è stata scortata dagli agenti della Polizia di Stato all’interno della sala di rappresentanza per un momento di preghiera alla presenza di mons. Giovanni Checchinato, Arcivescovo Metropolita della Diocesi Cosenza-Bisignano. Il “Sacro Mantello”, racchiuso in una teca d’argento e vetro, venne utilizzato dal Santo come naviglio per attraversare lo Stretto di Messina da un piccolo porto della Città di Reggio Calabria, poiché deciso a raggiungere la Sicilia per visitare alcuni conventi appartenenti all’Ordine dei Minimi. La reliquia è stata trasferita nella Chiesa di San Francesco di Paola a Castrolibero situata in contrada Lucia, esposta ai fedeli per la prosecuzione delle celebrazioni civili e religiose.

