Ciaramella lascia Cosenza, il saluto del prefetto: «porterò la Calabria nel cuore»

COSENZA – Lascia Cosenza, ma lascia in Calabria un pezzo di cuore il Prefetto Vittoria Ciaramella, che andrà a dirigere la Prefettura di Latina.

Quella cosentina è stata “un’esperienza bellissima – ha detto il Prefetto – Non conoscevo Cosenza e la Calabria. Non sapevo come comportarmi, ma ho deciso di aprire la Prefettura a tutte le persone perbene. Il mio ruolo è una missione a favore dei cittadini per far sentire la vicinanza dello Stato e delle istituzioni”.

In Calabria la presenza della criminalità organizzata si fa sentire, ma è ormai un fenomeno decisamente globale. Fin dal primo giorno, però, l’impegno della Prefettura bruzia è stato costante: “In Calabria si ha maggiore percezione e si può agire al meglio. Io ho avuto la necessità di andare sui territori ed ho convocato sia sullo Ionio che sul Tirreno due comitati per l’ordine e la sicurezza pubblica. Ho ritenuto fondamentale far capire come lo Stato sappia essere presente sul territorio”

I tre anni vissuti a Cosenza non sono stati solo un’esperienza professionale importante, ma anche umana: “E’ stata un’esperienza umana bellissima – ha detto il Prefetto non nascondendo una certa commozione – Porterò la Calabria nel mio cuore“.